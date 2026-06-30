La condición de Pumas UNAM para dejar salir a Pedro Vite, figura de Ecuador en el Mundial 2026

La directiva de Pumas UNAM busca cerrar incorporaciones para el siguiente torneo. Mientras tanto, el club ya tuvo movimientos importantes con algunas salidas recientes. En medio de ese panorama, surgió otra situación alrededor de Pedro Vite y la posibilidad de dejar el equipo tras su participación con Ecuador.

El mediocampista de Pumas ha tomado relevancia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ecuador avanzó hasta los 16avos de Final y varios clubes comenzaron a seguir de cerca a algunos de sus jugadores. Entre ellos aparece Pedro Vite —protagonista vs. Alemania—, quien despertó interés por sus actuaciones recientes. La UNAM tiene una condición para dejarlo salir.

Pedro Vite, jugador de Pumas|Crédito: @PumasMX / X

La condición de Pumas UNAM para negociar a Pedro Vite

De acuerdo con información del periodista ecuatoriano Xavier Segovia, Pumas está dispuesto a escuchar propuestas por el futbolista. La postura del club cambió tras el nivel que mostró con la selección ecuatoriana durante el torneo internacional.

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La condición principal sería clara. Pumas únicamente aceptaría analizar ofertas provenientes de Europa por Pedro Vite. Además, la operación tendría que representar un beneficio económico importante tanto para el jugador como para la directiva universitaria.

Pedro Vite y el interés que despertó gracias al Mundial

En caso de no llegar una propuesta que cumpla con esas condiciones, el club mantendría al mediocampista dentro de la plantilla para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. La intención de la directiva sería conservar una base competitiva después de varias bajas recientes en el mercado.

Sin embargo, también existe otro escenario. Si Pedro Vite considera atractiva alguna oportunidad en el extranjero, podría buscar hacer presión para facilitar la salida. Pero para la institución auriazul es fundamental que la oferta no sea de la propia Liga MX.

Pedro Vite tuvo un partido casi perfecto al marcar un gol y ser considero el MVP.|Pumas MX

Pedro Vite destaca con Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las actuaciones del ecuatoriano de 24 años durante el torneo internacional aumentaron su valor y llamaron la atención fuera de México. Por ahora no existe una oferta confirmada. La postura de Pumas sería esperar propuestas formales antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro del futbolista.

Los números de Pedro Vite en Pumas UNAM

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en el mercado de fichajes, estos han sido los números de Pedro Vite en Pumas UNAM: