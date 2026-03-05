CONFIRMADO: El monoplaza que apenas podría resistir 25 vueltas en el arranque de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 aún no comienza oficialmente y Aston Martin F1 Team ya está en el centro de la información pero de manera negativa. . Lo que debía ser el año del salto definitivo hacia la lucha por el campeonato hoy se ha convertido en un arranque lleno de dudas, fallas técnicas y tensiones internas.

El AMR26, diseñado para marcar una nueva era junto a Honda, no ha respondido en pista. Durante las pruebas en Bahréin, el motor RA626H presentó problemas graves de vibración y fiabilidad, limitando el rodaje y dejando al equipo con escaso margen de maniobra antes del inicio del campeonato.

Un proyecto bajo presión rumbo a la temporada 2026 de F1

La apuesta de Aston Martin F1 Team para 2026 era ambiciosa, con la llegada de Adrian Newey como cerebro técnico del proyecto. Sin embargo, las primeras señales han encendido las alarmas. Desde la fábrica en Silverstone existe preocupación por la integración de la unidad de potencia, mientras que desde Honda señalan que los ajustes aerodinámicos del nuevo chasis también influyen. La falta de sincronía entre motor y estructura ha quedado expuesta en el momento más delicado: el arranque de temporada.

Fue el propio Newey quien, en Melbourne, reconoció la gravedad del problema. El acoplamiento entre el motor y el chasis está generando vibraciones extremas, al punto de que el inconveniente ya no es solo mecánico, sino potencialmente médico. Según explicó, la intensidad de las sacudidas en el volante podría provocar daño nervioso en las manos de los pilotos si no se corrige de inmediato.

Fernando Alonso admitió que físicamente no podría completar más de 25 vueltas consecutivas en estas condiciones sin alcanzar un umbral de riesgo preocupante. La situación sería aún más delicada para Lance Stroll, quien arrastra antecedentes de lesión en las muñecas y tendría un límite estimado de apenas 15 vueltas antes de resentir los efectos de las vibraciones.

A días del inicio en el Gran Premio de Australia, el equipo enfrenta no solo una brecha de rendimiento frente a los líderes, sino también la posibilidad de restringir el kilometraje del AMR26 durante el fin de semana. La crisis es técnica, física y estratégica: un escenario inusual en la Fórmula 1 moderna que pone bajo presión inmediata al proyecto.

Arranca la temporada 2026: todo listo en Australia

La espera terminó y la temporada 2026 de la Fórmula 1 se pone en marcha este fin de semana con el tradicional arranque en el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park Circuit.

