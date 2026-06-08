CONFIRMADO: Equipo CAMPEÓN de Inglaterra habría viajado a México para el fichaje de Raúl Jiménez en el futbol inglés

Recientemente el Fulham de Inglaterra anunció que Raúl Jiménez ya no sería parte del equipo para la próxima temporada, tras esto y desde semanas atrás ya comenzaba a circular el rumor de que el Club América trataría de cerrar la incorporación del delantero mexicano.

Sin embargo, según información de Liam Keen, del Express & Star el staff del Wolverhampton ya habría viajado hacia México para comenzar con las negociaciones para recuperar al Lobo Mexicano.

Según distintos medios, Raúl Jiménez planea continuar su carrera en Europa y este interés de los Wolves serían la oportunidad perfecta para que el canterano del América siga bajo la lupa de todos los aficionados del deporte.

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Sin embargo, no todo serían buenas noticias para Raúl, este movimiento es para mantenerse en el futbol inglés, pero, por otro lado, los Wolves descendieron la pasada temporada, por lo que no jugaría en la primera división de Inglaterra. Este panorama es parte también la razón por la cual los Wolves están interesados en Raúl, saben que es un delantero que ya conoce el estilo de juego en Inglaterra y que además es del agrado de toda la afición de los Wanderes.

¿Cómo le fue a Raúl en el Wolverhampton?

Raúl Jiménez dejó una huella imborrable en el Wolverhampton Wanderers, equipo donde se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución en la era de la Premier League. Durante sus cinco temporadas con los Wolves (2018-2023), el delantero mexicano registró un total de 57 goles y 24 asistencias en 166 partidos oficiales en todas las competiciones. Su impacto alcanzó su punto máximo en la campaña 2019-2020, donde anotó 27 goles en total, consolidándose como uno de los atacantes más completos y determinantes del fútbol inglés antes de su salida hacia el Fulham.

En las próximas semanas se estará dando más información acerca de dónde jugará Raúl Jiménez la próxima temporada.

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