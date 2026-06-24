CONFIRMADO: Keylor Navas no volvió a Pumas UNAM y esto es lo que se sabe de su posible salida

Pumas vive días de cambios rumbo al Apertura 2026. La salida de Efraín Juárez —con nuevo equipo confirmado— abrió distintas dudas alrededor del plantel. Después de confirmarse la baja de Jordan Carrillo, otra situación generó preocupación en el club universitario. Keylor Navas no apareció en la previa al arranque de la pretemporada y crecieron los rumores sobre su futuro.

Las alarmas se encendieron este martes en Pedregal. Los jugadores se reportaron para realizar pruebas físicas y médicas antes del inicio del nuevo torneo. Sin embargo, el portero costarricense no se presentó junto al resto del grupo. La ausencia de Keylor provocó rumores sobre una posible salida tras la marcha del entrenador mexicano.

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Keylor Navas no reportó con Pumas UNAM

Según el periodista Brian Sales, el arquero de Costa Rica pidió un permiso especial al club. Por esa razón no estuvo presente en los exámenes médicos del equipo. De acuerdo con la misma información, el guardameta tiene previsto incorporarse nuevamente el próximo domingo 28 de junio.

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El plan de Pumas es que el lunes 29 de junio todo el plantel viaje a Cancún para comenzar la pretemporada. Hasta ahora, dentro del club mantienen la confianza de contar con Keylor Navas para el Apertura 2026. Aun así, algunos sectores de la afición mantienen dudas por los movimientos recientes dentro de la institución.

Keylor Navas podría perderse el duelo ante Pachuca|Pumas MX

Keylor Navas y la incertidumbre en Pumas

Tras la salida de Efraín Juárez comenzaron rumores sobre una posible molestia de Keylor Navas con la directiva. También surgieron versiones sobre una eventual salida del futbolista. Sin embargo, el portero renovó recientemente con el equipo universitario. La información más reciente indica que el guardameta volverá a integrarse el 28 de junio.

Un día después iniciará la concentración de Pumas en Cancún para preparar el torneo. Hasta el momento, el club no ha comunicado cambios sobre la continuidad del portero para el Apertura 2026. Por ahora, la directiva universitaria mantiene la postura de que Keylor Navas seguirá en el plantel.

Los números de Keylor Navas en Pumas UNAM

De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en estadísticas y finanzas de los futbolistas, estos han sido los números de Keylor Navas en Pumas UNAM: