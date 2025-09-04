Se confirmó el precio de la entrada más costosa para la final del Mundial 2026: qué incluye

Cada vez falta menos para que la Copa del Mundo 2026 comience y en México ciertos estadios como el BBVA ya están recibiendo innovaciones para albergar este importante torneo organizado por la FIFA. La próxima semana se abrirá la primera venta de boletos para presenciar el Mundial de Norteamérica 2026 en carne propia y se dieron a conocer el precio de las entradas más costosas para la final de la competición: unos 6.730 dólares.

Esto equivale a 126 mil pesos mexicanos aproximadamente, una cifra descomunal para el bolsillo de muchas personas. Sin embargo, estos son los boletos más exclusivos que ofrece la FIFA. “El precio de 6.730 dólares es el precio de la Categoría 1 para la final de la Copa Mundial. Es la entrada más cara que se puede comprar”, mencionó Falk Eller, director de Entradas y Hospitalidad de la FIFA. También se dio a conocer el precio del boleto más barato para el Mundial 2026 .

UEFA El boleto más caro para la final del Mundial 2026 costará 6.730 dólares

¿Qué diferencias hay entre las distintas categorías de boletos para ver el Mundial 2026?

De acuerdo a la página oficial de la FIFA, existen cuatro categorías distintas de entradas que se pueden adquirir para presenciar la Copa del Mundo 2026 y son las siguientes:



Categoría 1: Son los boletos más caros. Están ubicados en las zonas preferentes de las gradas inferiores, ofreciendo las mejores vistas posibles.

Son los boletos más caros. Están ubicados en las zonas preferentes de las gradas inferiores, ofreciendo las mejores vistas posibles. Categoría 2: Ubicados fuera de las áreas de la categoría 1. Disponibles tanto en las gradas inferiores como en las superiores.

Ubicados fuera de las áreas de la categoría 1. Disponibles tanto en las gradas inferiores como en las superiores. Categoría 3: Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1 y 2. Disponibles generalmente en las gradas superiores.

Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1 y 2. Disponibles generalmente en las gradas superiores. Categoría 4: Es la categoría más accesible. Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1, 2 y 3, y disponibles en las gradas superiores.

TE PUEDE INTERESAR:



Si bien es cierto que el boleto más caro para ver la final en vivo será de unos 6.730 dólares, existirán precios más accesibles (categoría 3 y 4). Según la página oficial de la FIFA, “estas categorías tienen el propósito de ofrecer una variedad de opciones para garantizar que todos los aficionados disfruten el torneo”. De todas formas, aún no se sabe si la categoría 1 tendrá un beneficio especial además de su ideal ubicación, pero todo indica que sí.

¿Qué tipo de boletos puedo comprar para la fase de grupos del Mundial 2026?

Boleto para un partido individual: Permite a cualquier persona ingresar al estadio y asistir a un partido específico. Hay boletos disponibles para los 104 partidos en categorías que van de la 1 a la 4, así como con opciones de accesibilidad. Se pueden adquirir en todas las fases de venta.

Boletos de estadio (paquetes relacionados con las sedes): Se trata de un abono que incluye un boleto para cada uno de los diversos (aunque no para todos) partidos específicos programados para un estadio en particular. Incluye todos los partidos de la fase de grupos de la sede seleccionada, con excepción del partido inaugural en cada país sede. También incluye el primer partido de eliminatorias que se lleve a cabo en ese estadio.

Boletos específicos para un equipo (paquetes relacionados con equipos): Brinda un boleto para cada uno de los tres partidos de la fase de grupos del equipo que sea seleccionado. Sin embargo, no incluye partidos de eliminación directa (de octavos de final en adelante).