Eliminatoria UEFA: Mbappé lanza controversial declaración sobre calendario saturado

El capitán de la selección francesa y estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, habló este jueves en conferencia de prensa previo al duelo clasificatorio ante Ucrania, en Polonia, y dejó una reflexión que encendió el debate sobre la carga de partidos en el calendario internacional.

Mbappé, quien a sus 26 años se ha convertido en referente tanto en su club como en su selección, fue claro al señalar los límites del cuerpo humano frente a la exigencia actual del futbol de élite.

Previa | Enlace a Coapa| DeporTV Express

“Se necesita más descanso": Mbappé

“Nunca vi a un jugador completar 60 partidos a su mejor nivel. Quizá físicamente sí, pero en términos de nivel, eso no es posible. Siempre habrá partidos en los que serás menos bueno”, afirmó el delantero francés.

Te puede interesar: Te sorprenderás al saber qué significa el apellido Ochoa, como el de Memo el portero

El campeón del mundo en 2018 aclaró que no está en contra del número de encuentros que se disputan, pero sí insistió en la necesidad de ajustar los periodos de recuperación.

"¿Jugamos demasiado? No. Mi opinión ha evolucionado. Lo pensé en un momento, pero ya no lo creo necesariamente. Puedo entender que la gente quiera que juguemos.

“Puedo tratar de entender a la gente en su sofá que dice que ganamos mucho dinero y que, por lo tanto, debemos jugar. Mi opinión evoluciona. Simplemente creo que necesitamos un poco más de descanso”, sostuvo Mbappé.

Debate sobre el calendario del futbol

Las declaraciones de Mbappé llegan en un momento clave: con el crecimiento de competiciones como la Liga de Naciones, el Mundial de Clubes ampliado y los calendarios apretados de las ligas europeas, el tema del desgaste físico está en la mesa.

El delantero del Real Madrid no se mostró confrontativo, pero sí reflexivo, poniendo énfasis en el rendimiento real que se puede esperar de un futbolista sometido a tal exigencia.

Mientras Francia se prepara para su duelo clasificatorio ante Ucrania, las palabras de Mbappé reafirman un debate que no solo involucra a las estrellas, sino también a las federaciones, clubes y organismos que buscan un equilibrio entre espectáculo, negocio y la salud de los jugadores.

Te puede interesar: El día que Cristiano Ronaldo podría pisar México para jugar futbol: un sueño para muchos

El mensaje del capitán galo es claro: el futbol puede crecer en número de partidos, pero los descansos son esenciales para que las figuras brillen en el más alto nivel.