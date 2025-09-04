Mundial 2026: Así será la nueva forma de llegar al Estadio Azteca

La Ciudad de México se prepara para vivir un acontecimiento histórico con la llegada del Mundial 2026, y el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, será una de las joyas de la corona al albergar su tercera justa mundialista.

Mientras el inmueble continúa en remodelación para cumplir con los estándares de FIFA, el gobierno capitalino ha puesto en marcha proyectos de movilidad para facilitar el acceso de miles de aficionados que llegarán de todo el mundo.

Nuevo Trolebús directo al Estadio Azteca

La gran novedad será la creación de una nueva ruta de Trolebús que conectará directamente a Ciudad Universitaria, campus de la UNAM, con el Estadio Banorte y el CETRAM Huipulco.

Se trata de un trayecto de casi 11 kilómetros, que contará con trolebuses nuevos que serán adquiridos en los próximos días.

Con esta alternativa, los asistentes podrán trasladarse de manera más rápida, económica y sustentable al recinto que ha sido testigo de momentos históricos del futbol mundial.

El regreso con partido de lujo

La reinauguración del inmueble ya tiene fecha tentativa: 28 de marzo de 2026. Ese día, la Selección Mexicana planea recibir a nada más y nada menos que Portugal de Cristiano Ronaldo, en un duelo amistoso que servirá para estrenar el renovado escenario.

El Estadio Azteca no solo abrirá sus puertas completamente renovado, sino que lo hará de la mano de un partido que promete ser inolvidable para la afición mexicana y una prueba de fuego para los organizadores de cara al Mundial 2026.

Con este tipo de medidas, la Ciudad de México busca garantizar que tanto los visitantes nacionales como internacionales tengan la mejor experiencia posible en el Mundial 2026, desde la llegada al estadio hasta el ambiente en las gradas.

El Estadio Banorte y la nueva ruta de Trolebús son símbolos de que la capital mexicana se prepara en grande para recibir el torneo más importante del planeta.