Javier Aguirre apuesta por sangre joven en México: estos son los Sub-23 que convocó

El futbol de clubes se mantendrá en pausa por el regreso de la fecha FIFA, en este caso, del mes de marzo. Durante este período, la Selección Mexicana se enfrentará a Portugal y Bélgica, dos rivales de peso que servirán de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Javier Aguirre ya presentó la lista de convocados para dichos encuentros y en la misma se encuentran 5 futbolistas Sub-23.

Los jugadores en cuestión son Everardo López (Toluca), Obed Vargas (Atlético Madrid), Denzell García (Juárez), Brian Gutiérrez (Chivas) y Armando González (Chivas). Todos ellos tienen altas probabilidades de asistir a la Copa del Mundo con México. De esta manera, el ‘Vasco’ Aguirre demuestra que apuesta por la sangre joven y la nueva generación de futbolistas mexicanos que ilusiona a la afición de nuestro país.

Los 5 futbolistas Sub-23 que estarán en la fecha FIFA de marzo

Everardo López (Defensa Central - 20 años)

|Crédito: Toluca FC / X

El canterano del Toluca ha tenido una evolución meteórica. Pasó de las selecciones menores (Sub-20) a dar el salto definitivo apenas este enero de 2026, debutando como titular con la Selección Mayor en el amistoso contra Bolivia. Aguirre lo tiene en la mira como uno de los pilares de la renovación defensiva rumbo al Mundial.

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Obed Vargas (Mediocentro - 20 Años)

|Instagram @obed.vargas

Una de las historias más atractivas mediáticamente. Nacido en Alaska, comenzó en la MLS, fue tentado por el USMNT, pero se decantó por México (debutando a finales de 2024). Su reciente salto a Europa para jugar con el Atlético Madrid lo convierte en un talento de exportación con un volumen de búsqueda internacional.

Denzell García (Pivote - 22 Años)

|Instagram @denzellgarcia_5

El ancla del mediocampo del FC Juárez. Viene haciendo las cosas muy bien en la Liga BBVA MX y su convocatoria para esta ventana de marzo contra Portugal y Bélgica ya es oficial. Hizo su debut con la mayor a principios de año y es el perfil ideal para darle equilibrio al equipo frente a potencias europeas ante la ausencia de jugadores como Edson Álvarez.

Brian Gutiérrez (Volante Interior - 22 Años)

Otro caso fascinante de doble nacionalidad. Llegó a Chivas en diciembre tras brillar en el Chicago Fire. En enero de este año, la FIFA finalmente aprobó su cambio de federación para jugar con México, debutando inmediatamente contra Panamá. Su visión de juego y su estatus como flamante refuerzo rojiblanco lo hacen ser un jugador atractivo para la ofensiva del combinado azteca.

Armando "La Hormiga" González (Delantero - 22 Años)

Armando Gonzalez celebrates his goal 3-0 of Guadalajara during the 15th round match between Guadalajara and Atlas as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Jalisco, on October 25, 2025 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/Mexsport

El hombre del momento en la Liga BBVA MX. "La Hormiga" está destrozando las redes con el Guadalajara, liderando la tabla de goleo (22 tantos) y acechando récords históricos del club. Su llamado a la Selección es la respuesta natural a la urgencia de gol del equipo, y enfrentar a defensas como la de Portugal o Bélgica será su gran prueba de fuego internacional.

