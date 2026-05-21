Javier Aguirre tiene a estos 8 jugadores para 2 lugares en la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Quedan solo 10 días para que Javier Aguirre defina la lista definitiva de los jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde el pasado 6 de mayo, los futbolistas de la Liga BBVA MX comenzaron con el proceso de preparación de cara a la justa mundialista y se encuentran concentrados en el Centro de Alto Rendimiento. Ahora, se reveló que el entrenador del combinado azteca tendría una gran parte de la lista definida.

Mientras una buena parte de los jugadores que juegan en Europa ya se van sumando a la concentración de la Selección Mexicana, se dio a conocer que el ‘Vasco’ Aguirre ya tiene en mente quiénes serán los mexicanos que integrarán la convocatoria para la Copa del Mundo. Según pudo informar el periodista de TV Azteca, David Medrano, quedan solo dos lugares por definir dentro de la lista final.

Javier Aguirre head coach of Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Belgium (Belgica) at Soldier Field Stadium, on March 31, 2026 in Chicago Illinois, United States.|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez

Los jugadores que pelean por un lugar en la lista de México

De acuerdo a la información que compartió la misma fuente, son ocho los futbolistas mexicanos que aún tienen una posibilidad de ingresar a la convocatoria para el Mundial 2026. Los jugadores en cuestión son:



Charly Rodríguez (Cruz Azul)

Marcel Ruiz (Toluca)

Jesús Angulo (Tigres)

Everardo López (Toluca)

Richard Ledezma (Chivas)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Julián Araujo (Celtic)

Germán Berterame (Inter Miami)

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Según Medrano, todos ellos deberán pelear por un lugar en la lista y solamente dos cupos quedarían disponibles. Resulta que 24 de los 26 jugadores que integrarán la convocatoria para la Copa del Mundo ya estarían definidos y son los siguientes, según el corresponsal de TV Azteca:



Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos) y Guillermo Ochoa (Limassol).

Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos) y Guillermo Ochoa (Limassol). Defensas: Jorge Sánchez (Paok), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Jorge Sánchez (Paok), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar). Mediocampistas: Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético Madrid), Gilberto Mora (Tijuana) y Brian Gutiérrez (Chivas).

Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético Madrid), Gilberto Mora (Tijuana) y Brian Gutiérrez (Chivas). Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Raúl Jiménez (Fulham), Armando González (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas), Santiago Gimenez (Milan), Alexis Vega (Toluca) y Julián Quiñones (Al Qadisiya).

¿Cuándo será anunciada la lista de México para el Mundial?

La Selección Mexicana tendrá como fecha límite el 1 de junio para difundir de forma oficial la lista de convocados para la Copa del Mundo. Durante el transcurso de los próximos días, la Federación Mexicana de Futbol presentará la nómina ante la FIFA y el anuncio sería mediante una conferencia de prensa.

Cabe resaltar que este viernes 22 de mayo, el seleccionado mexicano se enfrentará a Ghana en su primer amistoso de preparación. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Azteca, aunque el cuadro africano no contará con sus máximas figuras ya que la temporada europea aún no ha finalizado. El 30 de mayo está programado el segundo amistoso del mes, donde México chocará contra Australia.

