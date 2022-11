Cristiano Ronaldo explota y acusa de traición al Manchester United

El delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, ha dicho en una entrevista exclusiva para Piers Morgan en su programa Piers Morgan Uncensored, que se siente traicionado por el club: “Me siento traicionado, y siento que algunas personas no me querían aquí, no solo este año sino también desde la temporada pasada”.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?

Cristiano dejó muy en claro que la relación que tiene con ten Hag está rota pues considera que el entrenador también lo quería fuera del equipo. “No tengo respeto por Erik ten Hag porque él no me muestra respeto por mí” “Si no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”.

Aunque no es el único entrenador con el que Ronaldo ha estado disgustado en su regreso con el United, pues también habló del ex entrenador Ralf Ragnick, que llevaba gran tiempo sin dirigir. “Si ni siquiera eres entrenador, ¿Cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él”

Actualidad del Manchester United

El portugues terminó agregando que desde la salida de Sir Alex Fergunson el club no ha tenido un progreso. “Nada ha cambiado aquí desde que se fue Sir Alex. Cuando decidí volver al Manchester United seguí mi corazón, Ferguson me dijo ‘Es imposible que vayas al Manchester City’ y yo le dije vale, jefe”.

Agregó que no ha visto ni un cambio en las instalaciones del club, pues sigue teniendo lo mismo desde que él se fue. Mencionó que es como si se hubieran quedado parados en el tiempo, ya que no han mejorado en su tecnología y que las instalaciones del gym, cocina y campus siguen siendo las mismas

Cristiano mencionó que un club tan grande como Manchester United debería estar en lo más alto, pero para él no es así y cree que no hay ninguna excusa. Terminó citando que las cosas deberían de reconstruirse en el Club. “Como decía Picasso, hay que destruirlo para reconstruirlo y si empiezan por mí, para mí no es un problema”

