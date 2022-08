¿Cristiano Ronaldo al Marsella? Un rapero francés pide el fichaje

Estamos a pocos días de que se cierre el mercado de fichajes en Europa y una de las situaciones que acaparará la atención, es el desenlace de la novela entre el delantero portugués Cristiano Ronaldo y el Manchester United, pues se ha dicho mucho sobre su posible salida, incluso nombres de equipos vienen y van, sin embargo nada se concreta.



Ante esta situación las novias surgen constantemente para “El Bicho”, pero una “oferta” vino desde Francia, pues el reconocido rapero de aquel país, Jul; revolucionó las redes sociales con un deseo: Contar con Cristiano Ronaldo en el Olympique de Marsella, uno de los equipos con más tradición en la nación gala.

Rapero francés hace viral el posible fichaje de Cristiano Ronaldo con el Marsella

En su cuenta oficial de Twitter, el rapero Jul, hizo viral la siguiente hashtag: “Laissez moi rêver #RonaldOM ”, que significa: “Déjame soñar con Ronaldo en le OM”, esta publicación “reventó” las redes sociales con más de 30 mil de reacciones en pocas horas.

Marsella rechazó a Cristiano Ronaldo

Reportes en Inglaterra indican que el atacante lusitano no tiene intenciones de quedarse en Old Trafford, pero no se han dado las condiciones para salir de los “Red Devils”, ya que los equipos más poderosos de Europa han rechazado los servicios del astro portugués, entre ellos el Bayern Munich y el PSG, pues consideraron que no encajaba en su proyecto deportivo.

Olympique de Marsella sonó muy fuerte en estos días, sin embargo el medio RCM Sports reportó que dicho equipo no tenía planeado fichar al “Comandante”, así lo dio a conocer por medio de las redes sociales, con las versiones de una llegada de Cristiano a Francia se esfumó. De tal manera que el futuro de Ronaldo es una incógnita, pues en caso de no salir del Manchester United, “El Bicho” se quedaría sin jugar Champions League.

