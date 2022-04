Cristiano Ronaldo acepta error y ofrece algo a cambio

El delantero Cristiano Ronaldo aceptó que sí le tiró el teléfono celular a un aficionado del Everton, este día luego de la derrota del Manchester por marcador de 1-0, y aunque está en el ojo del huracán, ofreció como disculpa, invitar al afectado a un partido a Old Trafford para reparar el daño.

Cristiano Ronaldo, en su amplia carrera, ha tenido momentos en el que se ha mostrado enérgico, ante la derrota y siempre con hambre por competir. Pero nunca se le había visto perder la cabeza como este día.

Y es que el Manchester United, con su plantel, historia y ambiciones, está de momento en el séptimo escalón, lo que lo tienen fuera de Europa League y ni se diga de Champions.

Ese mal paso, y la derrota de visita en la casa del Everton, llevó a CR7 a no mantener la cordura y tirar con salvajismo el celular de un seguidor.

La disculpa de Cristiano Ronaldo

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”.

Manchester United, inicia investigación ante lo sucedido con Cristiano Ronaldo

El Manchester United, equipo en el cual milita Cristiano Ronaldo , ha abierto una investigación ante el portugués, por un vídeo en el que se observa al portugués arrojar el móvil de un seguidor del Everton, cuando dejaba la cancha del Goodison Park.

El luso, según las imágenes compartidas en redes sociales, lanzó al suelo el móvil de un seguidor tras descalabro de este sábado.

Cristiano había regresado a la alineación del United, tras no estar en el último encuentro por enfermedad, pero no pudo ser determinante en el cotejo.

Según Sky Sports, el United ya tiene en marcha una investigación para aclarar lo sucedido y tomar medidas ante lo ocurrido, que no representa los valores del club.