Cristiano Ronaldo vuelve a estallar contra el Manchester United

Cuando parecía que Cristiano Ronaldo ya se enfocaría totalmente en el debut de la Selección de Portugal en el Mundial de Qatar 2022, ahora, el astro lusitano volvió a estallar contra el Manchester United y también reveló que estuvo muy cerca de ser fichado por el Manchester City.

En las últimas semanas, el delantero ha estado en el ojo del huracán por las críticas que lanzó al director técnico, Erik Ten Hag, en las que aseguró que no lo respetaba ni le tenía respeto. Ahora, volvió a lanzar comentarios en contra de los Red Devils.

“En comparación con el Real Madrid, el Manchester United tuvo cero progreso, incluso en comparación con la Juventus. Cuando llegué, pensé que todo había cambiado porque habían pasado 13 años. Estuve nueve años en el Real Madrid y tres en la Juventus. El club está dos o tres pasos por detrás del Liverpool”, declaró en entrevista para TalkTV.

Por otra parte, el astro portugués señaló que en los últimos días lo han criticado mucho más que en ocasiones anteriores.

“La gente solo trata de traer negatividad y sentí los últimos cuatro o cinco meses que, no solo por mí, sino también por mi familia, por Georgina, especialmente en todo el mundo, la prensa me critica aún más., incluso la portuguesa A veces no lo entiendo. A veces pienso que es la envidia, pero llevo 21 años en la cima. Una cosa buena que tengo es que no me gusta leer porque el 90% de lo que dice la prensa es basura, es mentira”.

Cristiano Ronaldo confiesa lo cerca que estuvo del Manchester City

En otros temas, Cristiano Ronaldo confesó que estuvo muy cerca de llegar al Manchester City en el 2021.

“Guardiola hizo todo lo posible por llevarme al City. Estuve muy cerca de llegar al Manchester City en 2021. Me sorprendieron las ganas que tenían de firmarme”, concluyó.