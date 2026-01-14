¡Messi CAE del trono! Cristiano y Canelo DOMINAN el dinero del deporte mundial

Durante años, Lionel Messi fue sinónimo de grandeza absoluta dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, el nuevo ranking de Sportico sacudió el tablero global del deporte: el astro argentino fue superado por Cristiano Ronaldo y por Saúl “Canelo” Álvarez en la lista de los atletas mejor pagados del mundo.

La actualización de los 100 deportistas con mayores ingresos deja un mensaje claro: el dominio económico ya no depende solo del talento futbolístico, sino de la capacidad de generar impacto comercial a escala global. Cristiano Ronaldo, por tercer año consecutivo, encabeza el listado con ingresos que parecen inalcanzables. Pero la verdadera sorpresa viene detrás.

Canelo Álvarez, ícono del boxeo mexicano, se consolida como el segundo atleta mejor pagado del planeta, superando a Messi y confirmando el poder financiero del boxeo en la industria deportiva. El resultado no solo refleja cifras, sino un cambio profundo en la narrativa del negocio del deporte.

¿Por qué Cristiano Ronaldo y Canelo Álvarez superaron a Messi en ingresos globales?

Cristiano Ronaldo lidera el ranking con 260 millones de dólares, impulsado por su contrato en Arabia Saudita, acuerdos comerciales y una marca personal que trasciende fronteras. Su figura no depende únicamente del fútbol europeo; su alcance es global, digital y constante.

En el caso de Canelo Álvarez, el contexto es distinto pero igual de poderoso. Aunque perdió su combate ante Terence Crawford, la bolsa asegurada por esa pelea fue suficiente para catapultarlo al segundo lugar con 137 millones de dólares. El boxeador mexicano demuestra que una sola noche puede redefinir un año financiero completo.

Messi, por su parte, ocupa el tercer puesto con 130 millones de dólares. Si bien su llegada a la MLS y al Inter Miami fortaleció su impacto en Estados Unidos, sus ingresos no alcanzaron para sostener el liderazgo económico frente a la maquinaria comercial de Cristiano y el modelo de eventos premium del boxeo.

Another look at our Top 100 Highest-Paid Athletes of 2025 👇



💰 $6.05B in total earnings, down 2.1% from 2024

💰 Ronaldo #1 for 3rd straight year

💰 No women for 3rd straight year

💰 NBA leads with (40) athletes, then NFL (22) & soccer (13)



Full story:… pic.twitter.com/40QDpKEnJZ — Sportico (@Sportico) January 14, 2026

El nuevo mapa del poder deportivo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El ranking de Sportico también deja una lectura regional clave para el público latino en Estados Unidos. Cuatro de los cinco primeros atletas tienen raíces latinas: Cristiano Ronaldo, Canelo Álvarez, Lionel Messi y Juan Soto. Esto confirma el peso cultural y económico del deporte latino en el mercado global.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, Estados Unidos se consolida como el epicentro comercial del deporte internacional. Messi sigue siendo una figura central, pero ya no gobierna en solitario el negocio. Cristiano mantiene el trono y Canelo se instala como el gran símbolo económico del boxeo mundial.

Más que una caída, lo de Messi es una señal de transición. El dinero del deporte ya no responde a un solo nombre, sino a quién logra convertir su historia en un fenómeno global constante.