Continúan las críticas por la reacción de Cristiano Ronaldo

Inglaterra. Siguen las críticas para el astro portugués Cristiano Ronaldo luego del accidente que vivió este fin de semana al terminar el encuentro del Manchester United con un aficionado.

El exdefensa español José Enrique, que jugó en la Premier League con el Liverpool entre 2011 y 2016 y con el Newcastle, declaró sobre el incidente de Cristiano Ronaldo y criticó al portugués.

“Siempre lo he dicho, no me cae bien. Se cree que es Dios y que puede hacer lo que quiera”, publicó el exfutbolista en Instagram. “Eso no quiere decir que no sea uno de los mejores jugadores de la historia del futbol, pero como persona no me gusta”.

Cristiano Ronaldo pide perdón por su forma de reaccionar

Por su parte, Cristiano Ronaldo pidió perdón por tirar al suelo el celular del aficionado tras la derrota del Manchester United por 1-0 contra el Everton.

En un video viralizado por redes sociales, el futbolista portugués aparecía lanzando al suelo el celular del joven mientras se marchaba a los vestuarios tras perder en Goodison Park. El Manchester United, según desveló Sky Sports, esta investigando el incidente.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos pasando. Pero hay que ser respetuoso, tener paciencia y ser un ejemplo para los más jóvenes. Me gustaría pedir perdón por mi comportamiento y, si fuera posible, invitar al aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de ‘fair play’ y deportividad”, dijo ‘El Comandante’ en su cuenta de Instagram.

El aficionado de 14 años padece de autismo

La madre del niño ha denunciado que su hijo padece de autismo. “(Él) estaba llorando, estaba conmocionado. Jacob estaba en completo shock, es autista. Está realmente molesto por esto, y lo desanima por completo para volver a presenciar un partido”, dijo a un medio informativo inglés.

Esto ha ocasionado que la policía también abra la investigación, puesto que la madre señala que su hijo fue agredido”.