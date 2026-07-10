Cruz Azul podría llevarse al mejor jugador de Pumas UNAM y se sacude el mercado
El conjunto universitario podría perder a una figura a manos del Cruz Azul y sorprende
Cruz Azul continúa buscando opciones para fortalecer su ataque de cara al Apertura 2026. La posible salida de Gabriel Fernández de La Máquina obligaría a la directiva a incorporar otro delantero y, en ese escenario, surgió el nombre de uno de los futbolistas más destacados de Pumas UNAM durante la última temporada.
Mientras América se llevó a un jugador de Pumas, ahora Robert Morales estaría en el radar de Cruz Azul. Distintos reportes indican que el delantero paraguayo estaría en el radar celeste ante la incertidumbre sobre su continuidad con el conjunto universitario, donde todavía existe una situación contractual por resolver.
El extraño caso contractual del jugador de Pumas UNAM que busca Cruz Azul
El atacante mantiene un préstamo vigente con Pumas UNAM, aunque la negociación podría complicarse. Hay distintas versiones. Desde el entorno de Pumas sostienen que la compra obligatoria ya se cumplió desde el torneo pasado.
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No obstante, mientras el Club Universidad Nacional confía en que el delantero continúe dentro del plantel, otros dicen que el futbolista aún no está 100% ligado a los universitarios. Al margen de todo eso, Cruz Azul sigue atento al posible fichaje.
Robert Morales aparece como opción para el ataque celeste
Cruz Azul buscaría repetir una estrategia similar a la utilizada recientemente por Chivas con Jordan Carrillo. La intención sería aprovechar la situación contractual del paraguayo para negociar su llegada mediante una compra definitiva.
Por ahora no existe un fichaje confirmado para el equipo de Joel Huiqui, el último campeón. Sin embargo, el interés alimenta uno de los rumores más llamativos del mercado de la Liga BBVA MX, ya que involucra a un delantero que brilló durante la campaña anterior.
Los números de Robert Morales con Pumas UNAM
El jugador de 27 años con pasado en Toluca destacó de gran manera desde su llegada al club universitario. Estos han sido los números de Robert Morales con Pumas UNAM en la temporada 2025/26:
- Partidos jugados: 25
- Encuentros como titular: 24
- Goles convertidos: 10
- Asistencias aportadas: 2
- Puntaje promedio Sofascore: 7.06 — solo superado por Pedro Vite (sin aporte goleador) y Keylor Navas (portero).