Las 7 GOLEADAS más GRANDES de Cruz Azul en la Concacaf que MARCARON ÉPOCA

La historia internacional de Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup está marcada por títulos, carácter y, sobre todo, exhibiciones que todavía retumban en la memoria de la afición en México y Estados Unidos. Goleadas como con la que Cruz Azul venció a Vancouver FC en el partido de vuelta no son cosa extraña

Cuando La Máquina engrana, no solo gana: arrasa. En este ranking repasamos las siete goleadas más grandes de Cruz Azul en Concacaf, triunfos que consolidaron su jerarquía continental y reforzaron su identidad en el futbol de la región.

¿Cuáles han sido las goleadas más grandes de Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup?

En distintas ediciones de la Concacaf Champions Cup, Cruz Azul ha protagonizado marcadores que evidencian su peso histórico. Entre las más recordadas aparecen victorias con amplias diferencias, varias de ellas en fases decisivas.

Uno de los rasgos comunes en estas goleadas fue la contundencia ofensiva combinada con una defensa sólida. En más de una ocasión, La Máquina superó la barrera de los cinco goles, dejando claro que su etiqueta de “grande” no es casualidad. Estos resultados no solo inflaron estadísticas, también enviaron mensajes de autoridad a rivales de Centroamérica, el Caribe y la MLS.

En el ranking destacan partidos donde Cruz Azul firmó marcadores abultados, actuaciones que consolidaron su reputación internacional. En cada una de esas noches, el equipo mostró equilibrio táctico, presión alta y una contundencia clínica frente al arco rival.

Highlights 🎥 Cruz Azul vs Vancouver FC | Concacaf Champions Cup 2026 | Round One, Leg 2 pic.twitter.com/7adz5pNM2G — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 13, 2026

Goleadas históricas que consolidaron a Cruz Azul como potencia de Concacaf

Más allá del marcador, estas goleadas de Cruz Azul en Concacaf Champions Cup reflejan momentos clave del club. Varias coincidieron con generaciones doradas que terminaron levantando el trofeo, reafirmando su dominio en la región.

Para la afición latina en Estados Unidos, estos partidos tienen un significado especial. Muchos de esos encuentros se vivieron en transmisiones nocturnas, en reuniones familiares o en bares deportivos donde la camiseta celeste se convirtió en símbolo de orgullo. La Máquina no solo representaba a un club, sino a una comunidad migrante que encontraba en el futbol un punto de conexión con sus raíces.

Hoy, cuando Cruz Azul vuelve a competir internacionalmente, estos antecedentes alimentan la expectativa. La historia pesa, y pesa para bien. Cada goleada en la Concacaf Champions Cup construyó una narrativa de equipo grande, acostumbrado a imponerse con autoridad.

Hablar de las siete goleadas más grandes de Cruz Azul en Concacaf no es solo repasar números. Es entender cómo el club forjó su identidad internacional a base de futbol ofensivo, contundencia y noches inolvidables que siguen vigentes en la memoria colectiva.

Estas son las goleadas históricas de Cruz Azul en Concacaf:



Cruz Azul 11-0 Seattle Sounders (1997) Cruz Azul 10-0 Deportivo Jalapa (2011) Cruz Azul 8-0 Árabe Unido (2009) Cruz Azul 7-0 Comunicaciones (1996) Cruz Azul 6-0 Alajuelense (2010) Cruz Azul 5-0 FAS (2014) Cruz Azul 5-0 Vancouver FC (2026)