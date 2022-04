¿Cuándo es y qué luchas habrá en la Triplemanía de Monterrey?

La Triplemanía 30 en su primer capítulo está próxima a celebrarse, y será en el Estadio de Beisbol Monterrey en donde una constelación de estrellas se presentarán para celebrar el magno evento en el que destaca la Ruleta de la Muerte.

La Triplemanía es el magno evento de AAA año con año, pero en este 2022 no habrá solo una celebración, serán tres, y la primera será en Monterrey el 30 de abril.

En esta cartelera, habrán 10 luchas de alto calibre que han despertado altas expectativas, pues en el ring instalado en el Palacio Sultán, los antecedentes con dos Triplemanías Regias, han sido positivas.

Ruleta de la Muerte, evento con toda la atención

En Monterrey comenzará una contienda con 8 luchadores, que pondrán en juego sus incógnitas, en una especie de eliminatoria de ‘Cuartos de Final’. Los duelo serán Canek vs Psycho Clown; Rayo de Jalisco vs Blue Demon Jr; Pentagón Jr vs Último Dragón y Villano IV vs LA Park.

Los 4 ganadores salvarán desde ese momento su máscara, en tanto que los otros 4, irán a Tijuana el 18 de junio, para enfrentarse en dos luchas mano a mano, y del mismo modo, los dos que se salven mandarán a la hoguera a los perdedores en una lucha estelar de Triplemanía en la CDMX el 15 de octubre.

Psycho Clown da sus pronósticos de Triplemanía 30

La cartelera oficial de Triplemanía en Monterrey el 30 de abril

Evento estelar: Hijo del Vikingo y Fénix VS The Young Bucks Matt Jackson y Nick Jackson

Ruleta de la muerte: Cuarto enfrentamiento: Psycho Clown vs Canek

Lucha de tercias: Pagano, Bandido y Taya VS Andrade , Cibernético y Deonna Purrazzo

Ruleta de la muerte: Tercer enfrentamiento: Blue Demon Jr. VS Rayo de Jalisco Jr.

Lucha de parejas: Luchador sorpresa y Laredo Kid VS Jonny Superstar y Taurus VS Dragon Lee y Dralístico

Ruleta de la muerte: Segundo enfrentamiento: LA Park VS Villano IV

Lucha de parejas mixtas: Tay Conti y Sammy Guevara VS Sexy Star y Octagón Jr VS Maravilla y Látigo

Ruleta de la muerte: Primer enfrentamiento: Último Dragón VS Pentagón Jr.

Lucha de leñadores por la Copa Triplemanía XXX

Primera lucha: Lucha Libre Marvel