ÚLTIMA HORA: cuesta 100 millones de euros y se perderá la Copa Mundial de la FIFA por una fractura

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina (5 partidos se disputan en el Estadio Ciudad de México), una de las cosas que ponen alerta a todos los seleccionadores es cómo están sus futbolistas físicamente de cara a la justa. Lamentablemente para una de las selecciones candidatas, un crack de 100 millones de euros se perderá el torneo por una fractura.

Aunque está en la prelista de 55 jugadores de la Selección Nacional, resulta que Fermín López, mediocampista del FC Barcelona y de la selección de España, sufrió una grave lesión el 17 de mayo. El futbolista padeció una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho tras el partido de La Liga frente al Real Betis, obligándolo a salir de la cancha.

Barcelona informó la gravedad de la lesión de Fermín López

El club catalán confirmó que el canterano que hoy tiene 23 años será sometido a tratamiento quirúrgico de forma inmediata. La naturaleza de esta fractura demanda un tiempo de recuperación estimado entre seis y ocho semanas (aunque el club no habló de tiempos). Por este motivo, el jugador queda totalmente descartado para disputar el Mundial 2026 en México, EE.UU. y Canadá.

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Sin dudas la lesión de Fermín es un golpe devastador para España a semanas de su debut mundialista ante Cabo Verde. El seleccionador Luis de la Fuente consideraba al volante una pieza fija en su lista de convocados. Su baja obligará a cambiar cosas del mediocampo español en la Copa del Mundo.

Fermín López, el joven de los 100 millones de euros

A sus 23 años, Fermín se ha consolidado como un futbolista de élite mundial en el Barcelona y en España. Su valor de mercado se duplicó hace poco, alcanzando los 100 millones de euros, según Transfermarkt. Sus actuaciones resultaron fundamentales para que el Barcelona conquistara el título de La Liga en la presente temporada.

Con el combinado nacional, el mediocampista andaluz también se destaca. Pues formó parte del plantel campeón de la Eurocopa 2024. Además, fue la máxima figura de España en los Juegos Olímpicos de París, donde anotó seis goles, incluyendo un doblete en la gran final contra Francia. Sin embargo, la fractura lo dejará fuera de la Copa del Mundo.