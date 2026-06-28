¡Se volvió pato! Daniel Sosa desata el caos con “Pato Malín”
Daniel Sosa asegura que se quedó sin ideas, pero termina creando a “Pato Malín”, un personaje tan absurdo como divertido. Humor, ocurrencias y un reto futbolero se unen en un episodio imperdible de Modo Sosa.
En un nuevo episodio de Modo Sosa, Daniel Sosa demuestra que la falta de inspiración también puede convertirse en una gran idea. Convencido de que ya no le quedan ocurrencias, deja de “hacerse pato” para transformarse en Pato Malín, un extravagante personaje que protagoniza un monólogo lleno de humor, sarcasmo y situaciones completamente inesperadas.