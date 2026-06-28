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Fútbol

¡Regresa la Tortuga Niña! El videojuego del Capi pone a todos contra las cuerdas

La Tortuga Niña está de vuelta y trae un desafío lleno de decisiones imposibles. El Capi Torres estrena un divertido videojuego donde cada elección puede terminar en un inesperado GAME OVER.

Por: Azteca Deportes

La Tortuga Niña regresa para desatar el caos en Capitorreo. En esta ocasión, el Capi Torres presenta un original videojuego en el que cada decisión pone a prueba el ingenio, los reflejos y la capacidad de los participantes para sobrevivir hasta el final.

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