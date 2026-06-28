¡Regresa la Tortuga Niña! El videojuego del Capi pone a todos contra las cuerdas
La Tortuga Niña está de vuelta y trae un desafío lleno de decisiones imposibles. El Capi Torres estrena un divertido videojuego donde cada elección puede terminar en un inesperado GAME OVER.
La Tortuga Niña regresa para desatar el caos en Capitorreo. En esta ocasión, el Capi Torres presenta un original videojuego en el que cada decisión pone a prueba el ingenio, los reflejos y la capacidad de los participantes para sobrevivir hasta el final.