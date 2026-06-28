¡Así nació el fútbol! De los cavernícolas al VAR en la historia más divertida

En un nuevo episodio de DISGOLVERY CHANNEL, Los Mascabrothers reinventan la historia del fútbol con un recorrido tan absurdo como brillante. Desde el Pocoerectus Neandertal descubriendo el primer balón, los tiros libres más salvajes de la Edad Media y las barreras que protegían las “joyas de la corona”, hasta la revolución industrial y la llegada del VAR, este viaje promete risas de principio a fin.

