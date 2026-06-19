Davoo Xeneize, streamer argentino, se rinde ante México: “Con menos recursos…”

Así como explicó por qué Lionel Messi triunfa y Cristiano Ronaldo no en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el streamer argentino Davoo Xeneize opinó acerca de la Selección Nacional de México y su clasificación a los 16avos de final del torneo. Entre otras cosas, aseguró que “con menos recursos” que en otros mundiales, ha logrado lo necesario.

Mientras que en otras ocasiones Davoo Xeneize se burlaba de México, ahora el streamer argentino elogió al seleccionado de Javier Aguirre por lo hecho en las primeras dos fechas ante Sudáfrica y Corea del Sur.

Lo que dijo Davoo Xeneize sobre México

“México ha ganado el grupo y México es una selección que a mí personalmente me está pareciendo que es una selección muy inteligente a la hora de jugar esta clase de partidos. Con menos recursos que en otros mundiales, como he mencionado anteriormente, está haciendo grandes cosas, partidos muy inteligentes”, comenzó diciendo Davoo.

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Además, el streamer argentino agregó: “Es una Selección Mexicana distinta a la que vimos en Brasil 2014 o Rusia 2018. ¿Por qué digo distinta? Porque nombre por nombre quizá tenga menos jerarquía, quizá le falte más jugadores que brillen en Europa o jugadores de renombre”.

En tanto, Davoo Xeneize destacó lo que sí posee la Selección Mexicana. “Sí tiene México un equipo con mucho huevo, sí tiene México un equipo con mucha garra. No están jugando con nombres, está jugando con hombres. Hoy México está jugando los partidos como hay que jugarlos".

El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A

Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)

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