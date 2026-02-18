Nadie lo esperaba: Pumas lidera una estadística en la que América es el peor de todos en el Clausura 2026

Pumas UNAM es uno de los grandes animadores del Clausura 2026, torneo en el que el Club América no la pasa bien y obliga a André Jardine a hacer un cambio de última hora para la Jornada 7. En ese contexto, el Club Universidad Nacional lidera una estadística en la que las Águilas de Coapa son los peores entre todos los equipos de la Liga BBVA MX.

Mientras un futbolista que no estuvo por un año fue figura en el Clásico Nacional, América no levanta cabeza y está fuera de la zona de la Liguilla del Clausura 2026. En este marco, resulta que Pumas UNAM lidera la estadística de goles convertidos en el presente torneo, mientras que los de Coapa están últimos en ese apartado, pues es el que menos goles a favor tienen.

El conjunto universitario es la mejor ofensiva del Clausura 2026 con 12 goles.|Pumas MX

La diferencia de goles a favor entre Pumas y América es abismal

Según el reporte del sitio especializado en estadísticas, Goles y Cifras MX, Pumas es el equipo con más goles a favor en el presente Clausura 2026, con 12 tantos convertidos. Mientras tanto, América ocupa la posición número 18, pues apenas lleva 3 goles en 6 partidos disputados en el presente campeonato. Es algo inesperado para un gigante que suele ser animador.

TE PUEDE INTERESAR:



Los goles de Pumas UNAM en el Clausura 2026

Jornada 1: Pumas 1-1 Querétaro (Adalberto Carrasquilla)

Jornada 2: Tigres 0-1 Pumas (Robert Morales)

Jornada 3: Pumas 1-1 León (Juninho)

Jornada 4: Pumas 4-0 Santos Laguna (Jordan Carrillo x2, Adalberto Carrasquilla y Alan Medina)

Jornada 5: Atlas 2-2 Pumas (Pedro Vite y Juninho)

Jornada 6: Puebla 2-3 Pumas (Guillermo Martínez, Robert Morales y Juninho)

El conjunto de Coapa es la peor ofensiva del torneo al solo sumar 3 goles.|Club América

Los goles de Club América en el Clausura 2026

Jornada 1: Tijuana 0-0 América

Jornada 2: América 0-2 Atlético San Luis

Jornada 3: Pachuca 0-0 América

Jornada 4: América 2-0 Necaxa (Brian Rodríguez y Víctor Dávila)

Jornada 5: América 1-0 Monterrey (Alex Zendejas)

Jornada 6: Chivas 1-0 América

De esta manera, el Clausura 2026 le está sonriendo a Pumas UNAM, que está invicto y en zona de Liguilla con 12 puntos (3º), producto de 3 victorias y 3 empates. En tanto, América acumula solo 8 unidades (10º), debido a 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

