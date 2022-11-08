El europeo que quedaría fuera de la lista de 26 de México para Qatar 2022

Estamos a 12 días de que arranque el Mundia de Qatar 2022, y a una semana de que la Selección Mexicana entregue la lista final de 26 jugadores que asistirán a la Copa del Mundo; será el próximo 14 de noviembre cuando Gerardo Martino la entregue a la FIFA.

En dicha convocatoria, cinco jugadores tendrán que despedirse de la justa invernal; pues hasta el momento son 31 jugadores los que están concentrados con el equipo de Martino, y David Medrano adelantó uno de los que podría quedar fuera.

Entrevista exclusiva con Diego Lainez | Los Protagonistas

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Diego Lainez podría quedar fuera del Mundial de Qatar 2022

Si bien existen hombres que ya tienen su lugar seguro para la Copa del Mundo, Diego Lainez es uno de los que el entrenador de México tiene duda, así lo confirmó nuestro insider.

"Diego la está peleando, el técnico tiene dudas en algunas posiciones entre ellos: Diego Lainez, Orbelín Pineda, Erick Sánchez, Jesús Angulo, Johan Vásquez; Diego es los que están peleando un lugar, y el no tendrá tiempo, el llegará el día 14, dependerá de Gerardo 'Tata' Martino si lo pone o no en la lista, pero seguro que este fuera no", aseguró Don David en Los Protagonistas.

💥Las dudas de Gerardo Martino💥



Estos los jugadores que no tienen un lugar seguro en Qatar 2022❌#ComexMasters



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Los números de Diego Lainez con el Braga de Portugal

El exatacante del América buscó una nueva aventura en el Viejo Continente, después de más bajas que altas en el Betis, Lainez emigró a Portugal, para formar parte del Braga, conjunto que también, en ese momento, peleaba en la Europa League.

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El cambio fue en busca de minutos, cosa que desafortunadamente para él no ha sido así, y pues en lo que va de este torneo apenas ha sido títular en el ocho por ciento de lo que va del certamen, lo que equivale al 14% de los minutos jugados.

Apenas son nueve los duelos disputados, seis dentro de la liga de Portugal con 151 minutos en el terreno de juego, pero donde ya pudo conseguir un gol el pasado 28 de agosto frente al Arouca; además de tres en la Europa League con 100' disputados.

