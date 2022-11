Tecatito Corona se perdería el Mundial de Qatar 2022: David Medrano

A 13 días de que arranque la Copa del Mundo, no hay buenas noticias para la Selección Mexicana. El Tecatito Corona no se habría recuperado de la lesión y sería muy complicado que pueda estar en la lista de 26 jugadores que irán al Mundial de Qatar 2022.

El pasado 18 de agosto, el atacante de México y del Sevilla se rompió el peroné y los ligamentos de tobillo en un entrenamiento del conjunto español. De inmediato se prendieron las alarmas, pues azteca estaría fuera de la justa invernal.

Por un momento hubo una ligera esperanza de que pudiera regresar; pues el mismo, en un video que circuló en redes sociales se sentía confiado de poder empezar a trabajar, y así en tiempo récord estar de vuelta en las canchas para poder vestir la camiseta de nuestro país en la Copa del Mundo.

Jesús Tecatito Corona se perdería el Mundial de Qatar 2022

De acuerdo con nuestro insider, David Medrano, esa posibilidad se ve más lejana que nunca. Incluso hace unos días el mismo Don Deivid confirmó que la Selección Mexicana no sabía el status del atacante, pues el Sevilla no había respondido las caras que habían mandado para saber su evolución.

“Falta una semana para que den la lista definitiva, Jesús no ha llegado acá (Girona, España), Jesús todavía no trabaja con balón; sería un milagro si el Tecatito Corona llega en posibilidades de poder subirse a la Copa del Mundo, no hay forma; por eso se quería que llegara con tiempo (Girona) para que trabajaran tarde y noche, y que el cuerpo técnico pudiera ver su evolución, pero como no ha venido, como no lo han liberado, es casi imposible” dijo Medrano en Los Protagonistas.