Dónde y en qué estadio se juega México vs Estados Unidos por la Final del Campeonato Sub-20 de Concacaf

La Selección Mexicana se medirá ante Estados Unidos por la Final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf. El conjunto mexicano viene de vencer en las Semifinales a Canadá por un marcador de 2 a 1. Mientras que el cuadro estadounidense derrotó 2 a 0 a la Selección de Costa Rica.

El partido se disputará en el Estadio Banorte, uno de los recintos emblemáticos del país en donde el conjunto de Álex Diego buscará cerrar su torneo con broche de oro. Además de contar con un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Panamericanos en Lima 2027.

México enfrentará en la final a Estados Unidos en el Estadio Banorte|Selección Nacional de México

México jugará la Final ante Estados Unidos por la Final del Campeonato Sub-20 de Concacaf

El partido está programado para disputarse a las 17:00 horas (hora centro de México). Ambas selecciones generan grandes expectativas al llegar invictas. México suma 5 victorias, 15 goles a favor y solo uno en contra. En el caso de Estados Unidos registran 5 triunfos, 16 goles a favor y uno en contra.

En ese sentido, la final genera grandes expectativas al tratarse de los mejores 2 equipos del torneo en un recinto emblemático. Cabe mencionar que el Coloso de Santa Úrsula viene de hacer historia al ser el único estadio en sumar 3 Copa Mundial de la FIFA™.

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La posible alineación de México ante Estados Unidos

El equipo de Álex Diego podría apostar nuevamente por un 4-2-3-1 con Hugo Camberos como uno de sus máximos referentes. Ya que lidera actualmente la tabla de goleo del torneo con 5 goles y 1 asistencia en 5 partidos. Por lo que la alineación podría quedar de la siguiente manera:

El posible XI de México: Sebastián Liceaga, Juan Echilvestre, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Cristóbal Alfaro, Samir Inda, Henrique Simeone, Hugo Camberos, Luis Gamboa y Francisco Valenzuela.