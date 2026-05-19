Neymar convocado en Brasil: cuál ha sido su precio en cada Copa Mundial de la FIFA

La Confederación Brasileña de Futbol confirmó la presencia de Neymar Jr. en la nómina oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026, desatando la euforia total en todo el país y el mundo. El atacante, recordado por sus exitosas etapas en el Barcelona y el PSG, mantiene un enorme idilio con la afición a pesar de que su valor de mercado está muy lejos de su mejor momento.

A pesar de la gran expectativa, la cotización económica del actual futbolista del Santos dista mucho de las cifras registradas en 2014, 2018 y 2022. Aunque su valor de mercado actual se sitúa en unos discretos 10 millones de euros, el gran objetivo del astro brasileño permanece intacto: lograr el campeonato del mundo. Además, el nivel de Ney no es realmente tan distinto.

El valor de mercado de Neymar en cada Copa Mundial de la FIFA, según Transfermarkt

Precio de Neymar en el Mundial 2014: 70 millones de euros en el Barcelona

70 millones de euros en el Barcelona Precio de Neymar en el Mundial 2018: 180 millones de euros en el PSG

180 millones de euros en el PSG Precio de Neymar en el Mundial 2022: 75 millones de euros en el PSG

75 millones de euros en el PSG Precio de Neymar en el Mundial 2026: 10 millones de euros en el Santos FC

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Todas las veces que Neymar Jr. jugó la Copa Mundial de la FIFA

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: Neymar afrontó el torneo con la ilusión de brillar en casa y respondió con un gran rendimiento. Marcó 4 goles y dio 1 asistencia en 5 encuentros. Sin embargo, en los Cuartos de Final sufrió una dura lesión en la espalda tras un rodillazo, lo que lo dejó fuera de la histórica semifinal ante Alemania (1-7) y del duelo por el tercer lugar.

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018: después de convertirse en el fichaje más caro de la historia al llegar al PSG por 222 millones de euros, Neymar arribó al Mundial como una de las máximas figuras del planeta. Marcó 2 goles —incluido uno frente a México— y 1 asistencia en 5 partidos, aunque Brasil terminó cayendo ante Bélgica en los Cuartos de Final.

Neymar

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: Neymar disputó su último Mundial como jugador del PSG antes de partir al Al-Hilal. Llegó condicionado físicamente por problemas en el tobillo, pero aun así logró marcar 2 goles en 3 partidos. Uno de ellos fue ante Croacia en los Cuartos de Final, instancia en la que Brasil quedó eliminado en la tanda de penales.

