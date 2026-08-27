Así luce la calidad gráfica del EA Sports FC 27; usuarios generan controversia

Todo está listo para el lanzamiento del EA Sports FC 27, mismo que será el más importante en cuanto a términos futbolísticos se refiere y que ha generado una ola de comentarios en las redes sociales por las características que tendrá en relación a su versión anterior, el EA FC 26.

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Se trata, entonces, de un videojuego que ha generado muchas expectativas por la forma en cómo se ha presentado al público, por lo que, a prácticamente un mes de su lanzamiento, no está de más conocer la calidad gráfica que tendrá y que ha generado distintos comentarios en el mundo digital.

¿Cómo lucirá el EA Sports FC 27 en términos de calidad gráfica?

Lo primero a tener en cuenta es que, para esta edición, el EA Sports FC 27 introducirá el nuevo sistema Project Asisti, el cual contará con cámaras 4K en los estadios a fin de recrear los juegos en 3D y en tiempo real, hecho que ayudará a eliminar las animaciones que estaban pregrabadas.

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Kualitas grafis FC 27.



Jujur, gak banyak berubah sejak FC 24 🙏 pic.twitter.com/nPbMgChobK — Virtual Footballers (@virtualballers) August 12, 2026

Fue así como, a través de sus redes sociales, el EA Sports FC 27 compartió un video respecto a cómo lucirán los rostros de los jugadores, así como los uniformes a escoger, los tatuajes de estos futbolistas y los estadios en donde cada institución disputará sus partidos a nivel nacional e internacional.

Como era de esperarse, este video generó reacciones en las redes sociales. Y es que, si bien un sector de la comunidad aplaudió la forma en cómo lucen estos, otros usuarios aseguran que la calidad gráfica no ha cambiado desde la edición 24, hecho que generó cierta molestia entre ellos.

¿Qué características principales tendrá el EA Sports FC 27?

A nivel Latinoamérica la característica más grande de este EA Sports FC 27 será el regreso de la Liga BBVA MX, la cual estuvo desaparecida en las últimas ediciones. Además, tendrá por primera vez la modalidad Mundo Abierto, la cual ha generado mucha emoción entre la comunidad gamer.