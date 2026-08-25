EA Sports FC 27: ¿Quién es el mejor jugador de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas?

El EA Sports FC 27 está a nada de salir y, a nivel Latinoamérica, los usuarios esperan con ansias su arribo gracias al regreso de la Liga BBVA MX, misma que está de vuelta después de varios años de ausencia y que ha acaparado gran parte de las miradas en redes sociales.

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Más precisamente, los aficionados de los equipos más grandes de la Liga BBVA MX desean saber cómo fueron representadas sus respectivas instituciones en este EA Sports FC 27, motivo por el cual no está de más conocer las mejores medias de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas.

¿Cuáles son los mejores jugadores de los grandes de la Liga BBVA MX en el EA Sports FC 27?

Tal y como se esperaba, es el equipo de Pumas quien tiene el elemento con la mejor media de la Liga BBVA MX en el EA Sports FC 27, gracias a la carta de Keylor Navas. Es así como el tico supera a otras estrellas de élite del futbol mexicano, como en su momento puede ser Paulinho de Toluca.

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Las medias oficiales de Chivas en el FC 27.



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En segundo lugar aparece el Club América, quien es una de las instituciones más fuertes para el EA Sports FC 27 y que tiene en Alejandro Zendejas a su elemento más poderoso con 78 puntos, aunque también destacan Brian Rodríguez e Israel Reyes con medias por demás parecidas.

En el tercer lugar aparece Roberto Carlos Alvarado, jugador de Chivas a quien el EA Sports FC 27 le coloca una media de 78 unidades. Finalmente aparece José Paradela, quien es el elemento más fuerte de la Máquina de Cruz Azul pero que, a su vez, cuenta con solamente 77 puntos de media.

Rayados, ¿el equipo más fuerte de México en el EA Sports FC 27?

A pesar de los datos mostrados anteriormente, son los Rayados de Monterrey quienes dominan el Top 10 de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX en este EA Sports FC 27 al contar con tres elementos con el mismo puntaje (78), siendo estos Hugo Cuypers, Orbelín Pineda y Óliver Torres.