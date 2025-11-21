EA SPORTS FC Mobile celebra la grandeza del futbol con el evento “Eras Gloriosas”

Disponible dentro del juego hasta el 18 de diciembre, este contenido especial permite a los jugadores revivir algunos de los capítulos más importantes en la historia del futbol moderno.

En Eras Gloriosas, los fans podrán experimentar momentos inolvidables como la época dorada del Real Madrid, el triunfo de Liverpool en la UEFA Champions League, la magia de Del Piero en la Juventus y el dominio arrollador del Bayern a principios de los 2000. Cada semana se desbloqueará una nueva etapa dedicada a uno de estos gigantes europeos, comenzando con Liverpool el 21 de noviembre.

El evento incluye tareas diarias, highlights históricos, desafíos temáticos, uniformes edición especial, trivias del club, ítems de jugador autografiados, recompensas exclusivas y más. Todo esto diseñado para que los jugadores no solo recuerden, sino que vuelvan a vivir los momentos que definieron generaciones.

Calendario de lanzamiento:



20 de noviembre – Liverpool

27 de noviembre – Real Madrid

4 de diciembre – Bayern Munich

11 de diciembre – Juventus

Tanto jugadores actuales como aficionados podrán profundizar en el legado de estas instituciones futbolísticas, fortaleciendo su conexión emocional con cada club. Incluso figuras del deporte como Virgil van Dijk y Jamal Musiala celebraron el lanzamiento, destacando el impacto nostálgico y motivador que estos recuerdos generan en equipos y fans.

Eras Gloriosas es una invitación para que los usuarios conviertan la nostalgia en poder: jugar, recordar y revivir las historias que hicieron grande al futbol, desde la palma de su mano.