EA Sports Madden NFL 26: el salto más grande de la saga en años

El nuevo Madden 26 llega con IA de última generación, mejoras masivas en el modo Franquicia y el regreso esperado a una consola de Nintendo después de más de una década

EA Madden 26
Raúl Núñez
Esports
EA Sports confirmó que Madden NFL 26, desarrollado por EA Orlando, se lanzará oficialmente el 14 de agosto de 2025, con acceso anticipado desde el 11 de agosto para quienes adquieran ediciones especiales. La gran sorpresa es su llegada a Nintendo Switch 2, marcando el regreso de la franquicia a consolas de Nintendo desde Madden NFL 13.

Te puede interesar: Modo Carrera FC 26: Tácticas, decisiones y drama fuera del campo

Saquon Barkley, rostro del juego

La portada de este año está protagonizada por Saquon Barkley, quien forma parte del exclusivo “Madden 99 Club” y es uno de los jugadores mejor valorados junto a Josh Allen y Lamar Jackson. En el apartado de equipos, los Ravens, Eagles y Chiefs se colocan como los favoritos en el ranking general.

Innovaciones en jugabilidad e inteligencia artificial

El título integra el sistema Coach DNA, una IA que imita el estilo real de entrenadores y quarterbacks, junto con más de 50 habilidades únicas para jugadores. Las físicas, las condiciones climáticas y las animaciones han sido mejoradas para ofrecer una experiencia más realista, sumando nuevas posiciones estratégicas como Edge y Nose Tackle.

Te puede interesar: Lewis Hamilton dejaría la F1 por jugar este videojuego

Modo Franquicia renovado

El popular modo Franquicia recibe su actualización más ambiciosa en años, con personalización más profunda, estilos de entrenador como “Developmental Wizard” y resúmenes semanales narrados por Scott Hanson. Además, el nuevo sistema Wear & Tear simula el desgaste físico de los atletas a lo largo de la temporada.

Reseñas iniciales y contratiempos

Las primeras impresiones lo señalan como uno de los Madden más completos en años. En nuestra experiencia en Azteca Esports, el juego siempre se presentó fluido con grandes gráficos y una experiencia increíble, como en un Super Bowl a lo Ritual NFL : el juego es más rápido y diámico, los gráficos son reales y te hacen sentir como un jugador de la NFL.

