¿Ecuador? Estos números revelaron qué equipo de Sudamérica es la PESADILLA de México
La Selección Nacional de México tiene historial positivo contra casi todas las selecciones de la Conmebol
México eliminó a Ecuador del Mundial 2026 y lo obligó a cambiar de entrenador. El resultado volvió a poner sobre la mesa los antecedentes de la Selección Mexicana contra los países de Sudamérica y sobre si debería competir en Conmebol.
Mientras muchos creen que Argentina es la pesadilla de México, en parte es cierto, pero Brasil tiene aún más victorias contra los aztecas. En contraposición Ecuador es el rival de Conmebol al que la Selección Mexicana más domina históricamente.
Brasil, el peor rival de México
La Selección Mexicana ha enfrentado a los 10 países de Conmebol en más de 250 partidos. El balance general supera las 100 victorias, registra alrededor de 65 empates y unas 82 derrotas. Hay historial positivo contra todos, excepto tres.
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Sin embargo, los números cambian cuando aparecen las dos grandes potencias de América del Sur. El peor saldo de todos sus rivales sudamericanos, México lo tiene con Brasil, con -15. En tanto, contra Argentina es de -12 la diferencia negativa del seleccionado mexicano.
Después de Ecuador (+14), los mejores balances de México son contra Bolivia (+10), Venezuela (+8), Paraguay (+5), Chile (+3) y Perú (+3). Uruguay está igualado y Colombia presenta un saldo de -1.
México y su historial en los Mundiales
La cosa es muy diferente si se trata de competición FIFA. Pues el panorama no favorece a México cuando se analizan exclusivamente los duelos mundialistas contra selecciones de la Conmebol. La Selección Nacional suma apenas 1 triunfo, 3 empates y 10 derrotas.
Precisamente, ese único triunfo fue contra Ecuador, rival al que México venció en el Mundial 2026. Sin embargo, las estadísticas generales dejan claro que Brasil y Argentina (le ganó en 2006, 2010 y 2022) han sido los obstáculos más grandes para el seleccionado mexicano.
Historial de México contra países de Conmebol
- Ecuador: +14
- Bolivia: +10
- Venezuela: +8
- Paraguay: +5
- Chile: +3
- Perú: +3
- Uruguay: 0
- Colombia: -1
- Argentina: -12
- Brasil: -15
¿México podría jugar en CONMEBOL?
Estos números también aparecen en medio de los rumores de un cambio hacia Conmebol. Si bien las especulaciones crecieron en las redes sociales, los estatutos de FIFA contemplan cambios solo en circunstancias excepcionales y requieren la opinión de la confederación involucrada. Por ahora, México continúa en la Concacaf.