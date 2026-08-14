¿Ecuador? Estos números revelaron qué equipo de Sudamérica es la PESADILLA de México

México eliminó a Ecuador del Mundial 2026 y lo obligó a cambiar de entrenador. El resultado volvió a poner sobre la mesa los antecedentes de la Selección Mexicana contra los países de Sudamérica y sobre si debería competir en Conmebol.

Mientras muchos creen que Argentina es la pesadilla de México, en parte es cierto, pero Brasil tiene aún más victorias contra los aztecas. En contraposición Ecuador es el rival de Conmebol al que la Selección Mexicana más domina históricamente.

Julian Quinones during the Training of the Mexican National Team (Mexico), prior to the match against Honduras of first leg Quarterfinals the Concacaf Nations League 2023-2024, at the Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera Ucles en Tegucigalpa, on November 16, 2023.



Julian Quinones durante el Entrenamiento de la Seleccion Nacional Mexicana (Mexico), previo al partido de contra Honduras de Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024, en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera Ucles en Tegucigalpa, el 16 de Noviembre de 2023.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Brasil, el peor rival de México

La Selección Mexicana ha enfrentado a los 10 países de Conmebol en más de 250 partidos. El balance general supera las 100 victorias, registra alrededor de 65 empates y unas 82 derrotas. Hay historial positivo contra todos, excepto tres.

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Sin embargo, los números cambian cuando aparecen las dos grandes potencias de América del Sur. El peor saldo de todos sus rivales sudamericanos, México lo tiene con Brasil, con -15. En tanto, contra Argentina es de -12 la diferencia negativa del seleccionado mexicano.

Johan Vasquez, Edson Alvarez, Alexis vega, Guillermo Martinez of Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Serbia at Nemesio Diez Stadium, on June 04, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Después de Ecuador (+14), los mejores balances de México son contra Bolivia (+10), Venezuela (+8), Paraguay (+5), Chile (+3) y Perú (+3). Uruguay está igualado y Colombia presenta un saldo de -1.

México y su historial en los Mundiales

La cosa es muy diferente si se trata de competición FIFA. Pues el panorama no favorece a México cuando se analizan exclusivamente los duelos mundialistas contra selecciones de la Conmebol. La Selección Nacional suma apenas 1 triunfo, 3 empates y 10 derrotas.

Precisamente, ese único triunfo fue contra Ecuador, rival al que México venció en el Mundial 2026. Sin embargo, las estadísticas generales dejan claro que Brasil y Argentina (le ganó en 2006, 2010 y 2022) han sido los obstáculos más grandes para el seleccionado mexicano.

Historial de México contra países de Conmebol

Ecuador: +14

Bolivia: +10

Venezuela: +8

Paraguay: +5

Chile: +3

Perú: +3

Uruguay: 0

Colombia: -1

Argentina: -12

Brasil: -15

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¿México podría jugar en CONMEBOL?

Estos números también aparecen en medio de los rumores de un cambio hacia Conmebol. Si bien las especulaciones crecieron en las redes sociales, los estatutos de FIFA contemplan cambios solo en circunstancias excepcionales y requieren la opinión de la confederación involucrada. Por ahora, México continúa en la Concacaf.

