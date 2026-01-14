Efraín Juárez recibió la peor noticia antes del partido entre Pumas UNAM y Tigres

Pumas UNAM tenía todo listo para disputar la Jornada 2 del Clausura 2026 frente a Tigres de la UANL , pero Efraín Juárez recibió una noticia para nada agradable a pocas horas de que comience el encuentro. Resulta que dos futbolistas que son importantes para el equipo serán bajas de último momento, por lo que el cuerpo técnico deberá hacer algunos ajustes inesperados que podrían afectar el rendimiento del equipo.

Reportes indican qué el delantero Guillermo Martín y el defensor Rubén Duarte serán baja en Pumas para enfrentar a los Felinos en el Estadio Universitario. Estas ausencias serán de peso para Efraín Juárez, pues el ‘Memo’ suele ser uno de los principales recambios en el ataque, mientras que el zaguero español es habitual titular en el equipo de la UNAM. Una noticia que preocupa, sobre todo tras el empate ante Querétaro en el debut .

Pumas sufrió las bajas de Memo Martínez y Rubén Duarte|Crédito: @PumasMX / X

¿Por qué Memo Martínez y Duarte serán baja en Pumas?

Según la información, el delantero mexicano aún no se ha recuperado de su lesión en el quinto metatarsiano, la cual padeció en el mes de octubre durante el Clásico Capitalino frente al América. Luego de ser operado, el ‘Memo’ se perdió todo el Apertura 2025 y, hasta la fecha, no ha vuelto a tener minutos con Pumas.

En el caso del ex Deportivo Alavés, los reportes mencionan que padece una ligera lesión muscular, la cual derivó del partido del pasado domingo cuando Universidad se enfrentó a los Gallos Blancos en el debut del Clausura 2026. De esta manera, Efraín Juárez pierde a dos elementos clave en un partido que podría ser determinante para sus aspiraciones futuras.

¿Cuándo juegan Pumas y Tigres por la Jornada 2 del Clausura 2026?

Pumas enfrentará a Tigres este mismo miércoles 14 de enero a las 21:06 horas (tiempo Centro de México). El encuentro se llevará a cabo en El Volcán y corresponde a la Jornada 2 del Clausura 2026. Los de Pedregal llegan a este duelo tras haber empatado frente a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que los dirigidos por Guido Pizarro obtuvieron una victoria por la mínima ante Atlético San Luis en condición de visitante.