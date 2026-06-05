Efraín Juárez ya tendría encaminada su llegada a un equipo tras salir de Pumas UNAM

Efraín Juárez dejó de ser entrenador de Pumas, una noticia que tomó por sorpresa a más de un aficionado auriazul. Pese a haber alcanzado la Final del Clausura 2026 y finalizar la Fase Regular del torneo como único líder, el estratega llegó a un mutuo acuerdo con la directiva para terminar su contrato de forma anticipada. Si bien es cierto que su salida se dio hace unas horas, el técnico ya tendría un nuevo destino en su carrera.

De acuerdo a la información que compartió el propio entrenador a Azteca Deportes, la directiva de la UNAM no quiso renovar su contrato, el cual finalizaba el próximo 31 de diciembre. De esta manera, Juárez tomó la decisión de no seguir al mando del equipo de Pedregal y su futuro inmediato podría estar en el futbol europeo, donde ya tendría una oferta encima de la mesa.

Efraín Juárez llegaría a Europa tras salir de Pumas

Diversos reportes mencionan que el estratega mexicano tendría una oferta del Viejo Continente desde hace 10 días que le habría incentivado a abandonar el proyecto de Pumas. Incluso se habla que Efraín Juárez recalaría al futbol de Bélgica para tener su primera experiencia del otro lado del charco. La negativa de la UNAM de renovar su contrato habría sido la gota que rebalsó el vaso para tomar la decisión de dejar México.

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Cabe resaltar que Juárez ya conoce el futbol belga por haber sido asistente técnico del Standard Lieja entre los años 2022 y 2023, además de haber tenido el mismo cargo en el Club Brujas entre 2023 y 2024. No obstante, en caso de llegar a la Jupiler Pro League, sería su primera experiencia en el país europeo como entrenador principal. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el equipo que estaría interesado en sus servicios.

Efrain Juarez head coach of Pumas during the Semifinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 17, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

El principal candidato a reemplazar a Efraín Juárez

Distintas fuentes señalan que Pumas tratará de convencer a Guillermo Vázquez para que vuelva a tomar las riendas del primer equipo felino. La directiva cree que en estos momentos es necesario un nombre que conozca el club desde adentro y no hay mejor opción que el ‘Memo’, quien consiguió campeonar con la escuadra auriazul en el Clausura 2011.

De esta manera, la oportunidad de repatriar a Vázquez aparece como la opción más sólida en estos momentos en la UNAM. Sin embargo, la directiva no tiene la decisión tomada, por lo que podrían aparecer nuevos candidatos en el camino durante los próximos días.

