¿El adiós de Mohamed Salah? El futuro del “Faraón” en Liverpool es incierto

La relación entre Mohamed Salah y el Liverpool parece llegar a un punto de inflexión. A seis meses de que concluya su contrato, el delantero egipcio ha lanzado una bomba mediática.

Todavía no he recibido una oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro

, afirmó tras anotar un doblete contra el Southampton (3-2) el fin de semana.

Estas declaraciones han encendido las alarmas en Anfield y captado la atención de la prensa británica. Diarios como Daily Mail y The Mirror describieron la situación como un “trueno” en medio del cielo rojo de Merseyside.

Salah, quien ha sido un ícono del club desde su llegada en 2017, dejó claro que su futuro no depende solo de él: “Amo a los fans y ellos me adoran, pero al final no está en mis manos.”

Opiniones divididas y críticas internas

El exjugador Jamie Carragher, ahora analista de SkySports, criticó duramente las declaraciones del “Faraón": “Es egoísta. Liverpool enfrenta al Real Madrid y al Manchester City esta semana; este no debería ser el tema principal ahora mismo.” Otros, como John Aldridge en la BBC, ven la situación como una táctica política para presionar al club.

Las palabras de Salah llegan en un momento delicado. El delantero suma 223 goles en 367 partidos con los ‘Reds’, siendo el quinto máximo anotador en la historia del club.

Esta temporada, lleva 12 goles y 10 asistencias, mostrando su mejor versión bajo la dirección de Arne Slot. Con estos números, Salah no solo sigue brillando en lo deportivo, sino que fortalece su posición en las negociaciones.

Un futuro incierto pero valioso

El Liverpool, liderado por Fenway Sports Group (FSG), enfrenta un dilema. En 2022, Salah renovó por tres años, convirtiéndose en el jugador mejor pagado del club con un salario anual superior a los 22 millones de dólares.

Sin embargo, la política de FSG es reticente a ofrecer contratos largos a jugadores mayores de 30 años.

El club rechazó en 2023 una oferta de casi 190 millones de dólares de Arabia Saudita, pero la situación actual es diferente.

A partir de enero, Salah podrá negociar libremente con otros clubes, lo que podría significar su salida sin dejar un solo euro en las arcas del Liverpool.

El miércoles, el Real Madrid pondrá a prueba a un Salah que, en la cima de su rendimiento, enfrenta una batalla fuera de la cancha: decidir si su futuro sigue en Anfield o si es hora de buscar un nuevo horizonte.