OFICIAL: Pumas UNAM dio a conocer los números de sus 2 flamantes refuerzos

Pumas UNAM confirmó 2 refuerzos de manera oficial y también los ha presentado este viernes 10 de julio en la Cantera. Uno de los detalles que los aficionados marcaron rápidamente es que ambos posaron para las cámaras con sus playeras y los números que utilizarán para la temporada 2026-27.

Sebastián Córdova llegó desde Toluca y podría llegar otro futbolista de ese club. Cristian Calderón arribó desde Necaxa. El mediapunta de 29 años y el lateral izquierdo de la misma edad serán fundamentales para el nuevo proyecto de Esteban Solari como entrenador.

Córdova es nuevo refuerzo de Pumas, luego de que hace 5 años le interesó a Chivas.|Pumas MX

Los dorsales de los dos flamantes refuerzos de Pumas UNAM

Para el Apertura 2026, Pumas ya incorporó a dos refuerzos y los presentó oficialmente este viernes 10 de julio. En la presentación, ambos lucieron sus jerseys. En ese contexto, se dio a conocer que Sebastián Córdova usará el número 17 en la UNAM. En tanto, Chicote Calderón utilizará el dorsal 12.

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Así presentó Pumas UNAM a sus 2 nuevos refuerzos

“¡Bienvenidos a Pumas, Sebastián y Cristian! Ya con sus dorsales puestos, Córdova y ‘Chicote’ Calderón fueron presentados ante los medios de comunicación, en la Cantera”, expresaron en redes sociales desde el conjunto universitario.

En tanto, el que tomó la palabra fue Antonio Sancho, Vicepresidente Deportivo de Pumas. Este aseguró: “Ambos expresaron su felicidad de llegar a una institución como Pumas. Tienen mucha ilusión de esta nueva oportunidad en su carrera”.

Además, agregó: “prometen sudar la camiseta, esforzarse al máximo y trabajar para dejar todo por el equipo y la afición, siempre con el objetivo de ser mejores cada día y ganar cosas importantes para el Club Universidad Nacional”.

Los números de Sebastián Córdova en la última temporada

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Sebastián Córdova con Toluca en la temporada 2025/26:

Partidos jugados: 17

Encuentros como titular: 6

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 2

Los números de Cristian Calderón en la última temporada

Según la información aportada por BeSoccer, estas han sido las estadísticas de Chicote Calderón con Necaxa en la temporada 2025/26: