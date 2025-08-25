deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Los Protagonistas
Video

Ellas Retan | las historias que cambiaron la Euro para siempre

En este video te traigo las historias más impactantes de la Euro femenina: mujeres que retaron al sistema, a sus rivales y a las expectativas… y lo cambiaron todo. Desde goles inolvidables hasta momentos que marcaron un antes y un después en el fútbol europeo.

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Compartir

En este video te traigo las historias más impactantes de la Euro femenina: mujeres que retaron al sistema, a sus rivales y a las expectativas… y lo cambiaron todo. Desde goles inolvidables hasta momentos que marcaron un antes y un después en el fútbol europeo.

Ellas Retan
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Los Protagonistas
ELLAS RETAN | Marta Vieira da Silva | No fue fácil, pero nunca me rendí
Thumbnail
Los Protagonistas
ELLAS RETAN | Kayla Harrison | De sobreviviente a campeona mundial
Thumbnail
Los Protagonistas
Sin Aliento | La historia detrás del adiós a Robbie Brewer
Thumbnail
Los Protagonistas
ELLAS RETAN | Caitlin Clark rompe esquemas
Thumbnail
Los Protagonistas
ELLAS RETAN| CAMILA ZAMORANO | La campeona más joven vuelve a pelear
Thumbnail
Los Protagonistas
Brandon Pérez gana bronce en marcha: el héroe de San Mateo Atenco | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Los Protagonistas
El partido que nunca debió jugarse: violencia brutal entre hinchas en Argentina | Los protagonistas
Thumbnail
Los Protagonistas
¡Viernes Botanero encendido! Juárez vs Santos | Apertura 2025 | Liga Mx
Thumbnail
Los Protagonistas
Necaxa cumple 102 años: Una historia que sigue brillando | Los Protagonistas
Thumbnail
Los Protagonistas
Se viene una jornada explosiva! Pronósticos Liga MX Jornada 6 | Chivagoras | DeporTV
×
×