ELLAS RETAN | Marta Vieira da Silva | No fue fácil, pero nunca me rendí

Marta Vieira da Silva, la máxima goleadora en Copas del Mundo y seis veces mejor jugadora del planeta. su historia, sus luchas y su legado en el fútbol femenino. Desde sus inicios en Brasil hasta convertirse en ícono global, Marta comparte reflexiones que inspiran a toda una generación.

Ellas Retan
