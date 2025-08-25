ELLAS RETAN | Marta Vieira da Silva | No fue fácil, pero nunca me rendí
Marta Vieira da Silva, la máxima goleadora en Copas del Mundo y seis veces mejor jugadora del planeta. su historia, sus luchas y su legado en el fútbol femenino. Desde sus inicios en Brasil hasta convertirse en ícono global, Marta comparte reflexiones que inspiran a toda una generación.
