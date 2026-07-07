El elogio que recibió Pumas UNAM de la selección de Inglaterra en pleno Mundial 2026

La participación de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó un reconocimiento inesperado para Pumas UNAM. Más allá de la victoria de los ingleses 3-2 sobre la Selección Mexicana en los octavos de final, el cuerpo técnico inglés destacó el lugar que eligió para preparar ese compromiso y el nivel de sus instalaciones.

Durante su estancia en la Ciudad de México, la delegación inglesa trabajó en La Cantera de Pumas. Ahí, Thomas Tuchel y sus jugadores realizaron los entrenamientos previos al duelo contra México. El entrenador volvió a valorar las condiciones que encontró en el complejo auriazul.

El elogio que recibió Pumas UNAM de la selección de Inglaterra

Thomas Tuchel aseguró que La Cantera cumplió con todas las expectativas de un equipo que buscaba adaptarse a la altura de la capital mexicana.

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“Las instalaciones cumplieron con los estándares de calidad, fueron muy buenas y no tenemos problema alguno. El lugar fue precioso, a la altura de la Copa, muy top, del más alto nivel. Me gustó haber llegado temprano para habituarnos a la altura y acostumbrarnos. Fue un lugar bonito para trabajar y de alto rendimiento”, afirmó el estratega inglés.

Crédito: Mexsport

Pumas UNAM fue clave en la preparación de Inglaterra

La elección de La Cantera respondió, en gran parte, a la necesidad de adaptarse a los 2,240 metros de altitud de la Ciudad de México. Tuchel reconoció que esa condición representó un desafío para sus futbolistas. El entrenador también habló de su experiencia en el país. “México es mucho más bonito de lo que esperaba”, comentó.

La Cantera de Pumas dejó una gran impresión en Inglaterra

Jordan Henderson —que se pierde lo que resta del Mundial— coincidió con su entrenador al referirse al centro de entrenamiento de Pumas UNAM. El mediocampista señaló que el complejo ofreció todas las condiciones para preparar un partido de máxima exigencia y valoró la calidad de las canchas y los vestidores.

Las declaraciones de los integrantes de Inglaterra colocaron a La Cantera entre los centros deportivos que recibieron reconocimiento internacional durante el Mundial 2026. El complejo universitario fue parte de la preparación del equipo inglés antes de avanzar a los cuartos de final y terminó recibiendo elogios por su infraestructura y nivel de trabajo.

