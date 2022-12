Erling Haaland manda desafiante mensaje a Mbappé por la Bota de Oro

El delantero noruego Erling Haaland tuvo otra noche de nota alta con el Manchester City en su encuentro ante Leeds United, el artillero reventó un récord más y se convirtió en el primer futbolista en la historia de la Premier League en anotar 20 goles en 14 partidos disputados.

Con la victoria 3-1, los dirigidos por Pep Guardiola se ponen a la caza del Arsenal que se ubica en primer lugar de la clasificación de la Premier League, 5 puntos arriba de Erling Haaland y el Manchester City que aún aspiran a ganar todo este año.

¿Qué dijo Erling Haaland al terminar el partido?

El delantero estrella de la Premier League, Erling Haaland volvió a levantar la mano tras la Copa del Mundo, en la que estuvo ausente, y consiguió otra noche redonda, facturando goles y llevando al Manchester City a la victoria.

“Tengo un objetivo, pero no puedo decirlo. Solo lo dije por dentro, podría haber anotado cinco, es la verdad, pero ganamos, eso es lo más importante, ves al Arsenal en la cima ahora, tenemos que cazarlos, así que ganamos y estoy muy feliz”, dijo Erling Haaland al terminar el partido.

El delantero de Noruega amenazó al mundo asegurando que está más motivado que nunca. Un escenario como la Copa del Mundo te hace brillar de manera exorbitante, por lo que Erling Haaland extrañó estar en el máximo evento del fútbol.

“He visto el Mundial, estoy un poco enojado por no haber estado ahí. Como que recargué mis baterías, y ver a otras personas anotar, ganar juegos en la Copa del Mundo me dispara, me motiva y me irrita, tengo más hambre y estoy más listo que nunca”, sentensió el delantero del Manchester City.

Líder de goleo en la Premier League

Con su doblete ante Leeds United, Erling Haaland se pone como el náximo goleador en absoluto el la Premier League, y apunta de reojo a la Bota de Oro del fútbol de Europa.

Erling Haaland (Manchester City) | 20 goles

Harry Kane (Tottenham) | 12 goles

Ivan Toney (Bretford) | 10 goles

Aleksandar Mitrovic (Fulham) | 9 goles