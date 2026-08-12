Es de Estados Unidos, pero su mamá habló con el DT para que jugara en la Selección de México

La disputa entre la Selección Mexicana y Estados Unidos por obtener el mejor talento continúa su marcha. Esta vez fue Andrés Lillini quien confirmó un gran golpe de la FMF en cuanto al reclutamiento de una de las promesas más importantes en la categoría Sub-17. Fue la misma mamá del joven futbolista Davian Kimbrough la que habló con Lillini para informarle que su hijo jugará por México.

Nos referimos a Davian Kimbrough, delantero que formará parte del proceso con la Selección Mexicana para el Mundial Sub-17. El jugador de 16 años cuenta con un paso en las inferiores de México y Estados Unidos. Sin embargo, se definió por representar a México de manera definitiva.

Da’vian Kimbrough elige jugar con la Selección Mexicana|Crédito: @daviank14 / IG

Por qué Davian Kimbrough es una de las joyas más valiosas de México

Nacido en California, Davian Kimbrough irrumpió en el futbol de Estados Unidos al ser el jugador más joven en la historia de dicho país en firmar un contrato profesional con el Sacramento Republic de la USL. Actualmente radica en el equipo North Texas en el que sumó recientemente su primer gol dentro de la MLS Next Pro.

A pesar de su corta edad, cuenta con una estatura de 1.80 metros y una gran habilidad para encontrarse con el gol, algo que ya demostró al ganar la Bota de Oro en la Concacaf Sub-15 como jugador de la Selección Mexicana, siendo pieza clave para la obtención de aquel título juvenil.

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Los números de Davian Kimbrough que lo llevaron a la Selección Mexicana

El nombre de Davian Kimbrough comenzó a llamar la atención tras sus primeras temporadas en categorías juveniles, ya que sumó un total de 61 goles en 81 partidos con apenas 13 años de edad.

Davian Kimbrough formará parte del proceso con México para el Mundial Sub-17|@daviank14

Su debut en la USL se dio el 1 de octubre de 2023 ante Las Vegas Lights, obteniendo así el récord de ser el debutante más joven de la historia del torneo con 13 años, 7 meses y 15 días. Su elección de representar a la Selección Mexicana significa un importante paso para seguir fortaleciendo las categorías inferiores de cara al Mundial 2030.

