Esteban Solari: cuál es el nivel de estudios del DT de Pumas UNAM

Esteban Solari logró su primera victoria como entrenador de Pumas de la UNAM tras vencer 2 a 1 al Club Deportivo Toluca. El entrenador argentino es una de las grandes apuestas del conjunto universitario para el Apertura 2026 tras la salida de Efraín Juárez.

El entrenador argentino tuvo que pasar por un grado formativo importante para poder incursionar al mundo del futbol como entrenador. De acuerdo a Transfermarkt, Esteban Solari cuenta con un grado técnico deportivo superior al contar con una Licencia UEFA Pro que le califica para poder entrenar a cualquier equipo internacional avalado por la UEFA o la FIFA.

Esteban Solari es la apuesta de Pumas para el Apertura 2026|@tano_solari

Qué se necesita para tener una Licencia UEFA Pro como la de Esteban Solari

Es indispensable que el aplicante tenga validado el grado en la educación media superior. En ese sentido, existen varios diplomas que van desde licencias de nivel C, B, A y Pro, además de licencias especializadas como Juvenil B, Juvenil Élite A, Portero B, Portero A y Fútbol Sala B.

Según la UEFA, existen solo 200,000 entrenadores certificados con dichas licencias, por lo que Esteban Solari cuenta con una competencia educativa importante que le avala como una figura de jerarquía en este nuevo proyecto con los Pumas de la UNAM.

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El paso de Esteban Solari como jugador de Pumas

Esteban Solari cuenta con un pasado en Pumas como futbolista cuando fue contratado en junio de 2007. El delantero argentino sumó un total de 25 goles y 2 asistencias en 40 partidos como jugador auriazul.

Esteban Solari cuenta con un pasado como jugador de Pumas|Instagram: Esteban Solari

El delantero estuvo cerca de tocar la gloria con el equipo en el Apertura 2007 cuando Pumas cayó en la final ante el Atlante por un marcador global de 2 a 1. Le bastó solo un año para poder ser transferido al Almería por un monto total de 4.7 millones de dólares.

