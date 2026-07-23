Explicación paso a paso sobre el nuevo formato de la Leagues Cup 2026: ¿Favorece a la MLS?

La Leagues Cup 2026 tendrá cambios importantes respecto a las ediciones anteriores. El torneo entre clubes de la Liga BBVA MX y la MLS modificó su sistema de competencia y llevará partidos oficiales a México por primera vez. Estas novedades abrieron el debate sobre si el nuevo formato beneficia a alguno de los dos campeonatos.

La competencia reunirá a 18 equipos de la Liga MX y 18 de la MLS entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre. Cada club disputará tres partidos de la primera fase, siempre contra rivales de la liga opuesta. Después de esos encuentros se definirá qué equipos avanzan a la ronda de eliminación directa.

Paso a paso: así se jugará la Leagues Cup 2026

El primer cambio es que cada equipo solo enfrentará a clubes de la otra liga durante la fase inicial. Esto garantiza enfrentamientos directos entre la Liga MX y la MLS desde el comienzo del torneo.

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El segundo cambio consiste en la clasificación. Ya no existirá una tabla general. Ahora habrá una para los clubes mexicanos y otra para los equipos estadounidenses. Al finalizar la primera fase, los cuatro mejores de cada campeonato avanzarán a los cuartos de final, por lo que únicamente ocho equipos seguirán con vida.

during the game Tigres UANL vs Cruz Azul, corresponding to the Great Final of the Leagues Cup 2019, at Sam Boyd Stadium, on September 18, 2019. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Cruz Azul, correspondiente a la Gran Final de la Leagues Cup 2019, en el Sam Boyd Stadium, el 18 de Septiembre de 2019.|David Leah/MEXSPORT

El tercer cambio elimina los empates. Si un partido termina igualado tras los 90 minutos, el ganador se decidirá mediante una tanda de penales. Cada encuentro tendrá consecuencias directas para la clasificación, ya que sumar o perder puntos puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

¿El nuevo formato favorece a la MLS?

El nuevo sistema ofrece condiciones más equilibradas que en años anteriores. Por primera vez habrá partidos oficiales en territorio mexicano. Esto se suma a la creación de tablas independientes que evita que los clubes de la Liga MX compitan directamente por los lugares de clasificación con los de la MLS durante la primera fase.

Sin embargo, la mayoría de los duelos seguirán disputándose en Estados Unidos. Solamente cuatro partidos de la primera ronda tendrán como sede México: Toluca recibirá a Seattle Sounders y FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez, Tigres enfrentará a Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario y América jugará contra San Diego FC en el Estadio Banorte.

Los cambios buscan equilibrar la competencia

Las modificaciones intentan aumentar la competitividad del torneo y asegurar más duelos directos entre ambas ligas. También representan un avance para los clubes mexicanos al recuperar parte de la localía.

Aun así, la MLS mantendrá la ventaja de disputar la mayor parte del certamen en su territorio, por lo que el debate sobre el equilibrio de la competencia seguirá abierto durante esta edición de la Leagues Cup 2026.

