¡TREMENDO ESCÁNDALO por Maradona! Embargo millonario por FRAUDE golpea a su familia

El legado de Diego Armando Maradona vuelve a quedar atrapado en una batalla judicial que expone heridas familiares abiertas desde su muerte. A casi cinco años del fallecimiento del ídolo argentino, la justicia argentina confirmó el embargo millonario contra dos de sus hermanas, su histórico abogado y otras personas cercanas, acusadas de presunta administración fraudulenta de la marca Maradona.

La decisión, ratificada por una corte de apelaciones, alcanza bienes por 2.000 millones de pesos argentinos, una cifra que refleja el enorme valor comercial del nombre del “10”. Para millones de fanáticos latinos en Estados Unidos, Maradona no es solo un exfutbolista: es un símbolo cultural, un mito popular cuyo nombre sigue generando contratos, productos y disputas legales en todo el mundo.

La disputa por la marca Maradona y el rol del ex abogado

El fallo confirmó la imputación formal contra Matías Morla, ex abogado y hombre de máxima confianza de Maradona en sus últimos años, junto a dos de sus asistentes. Según la causa, los acusados habrían gestionado de manera irregular la marca “Diego Maradona” y sus derivados, que incluyen acuerdos comerciales internacionales.

Las hijas del astro, Dalma y Giannina Maradona, iniciaron la denuncia en 2021 al considerar que esos derechos debían pasar automáticamente a los herederos tras la muerte de su padre. Luego se sumaron los otros tres hijos, unificando un frente familiar que busca recuperar el control total del nombre y la imagen del ídolo.

El tribunal sostuvo que las maniobras investigadas “afectaron directamente los derechos de los herederos”, motivo por el cual ordenó el embargo de bienes tangibles e intangibles que, de confirmarse el fraude, pasarían a manos de los hijos de Maradona.

Familia, justicia y un legado que no encuentra paz

Además de Morla, están imputadas Rita y Claudia Maradona, hermanas del futbolista, y una escribana, señaladas como colaboradoras en la ejecución del presunto fraude. El caso volvió a sacudir a la opinión pública luego de que Giannina escribiera en redes sociales un breve pero contundente mensaje: “Todo llega”.

La disputa por la marca se desarrolla en paralelo al juicio por la muerte de Maradona, otro proceso judicial que mantiene en vilo a Argentina y al mundo del deporte. Ese juicio, contra profesionales de la salud que lo asistían, se reiniciará en marzo tras un escándalo que obligó a anular un primer intento.

Mientras tanto, el nombre de Maradona —sinónimo de gloria futbolera y pasión latina— sigue siendo terreno de conflicto. Un legado eterno en la cancha, pero aún en disputa fuera de ella.