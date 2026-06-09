Fecha y HORA EXACTA para ver Argentina vs Islandia, partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Argentina afronta esta noche su último compromiso de preparación antes de iniciar la defensa del título en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo comandado por Lionel Scaloni se medirá ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, con el objetivo de pulir los últimos detalles tácticos antes del debut oficial frente a Argelia el próximo 16 de junio.

Messi vuelve al ruedo y la salud del plantel

La gran novedad de la jornada es el esperado regreso de Lionel Messi. Tras superar una sobrecarga muscular que lo marginó del amistoso anterior frente a Honduras, el capitán argentino apunta a sumar minutos, ya sea desde el arranque o entrando desde el banco, para encontrar su mejor versión de cara al estreno mundialista.

En cuanto al resto de la plantilla, el cuerpo técnico respira aliviado. Jugadores clave como Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nico Paz ya se entrenan a la par del grupo, dejando atrás sus molestias físicas. La baja confirmada sigue siendo Emiliano "Dibu" Martínez, quien continúa con su recuperación, por lo que Gerónimo Rulli volverá a ocupar los tres palos en esta prueba final.

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Un rival con memoria mundialista

Islandia, aunque no alcanzó el boleto para la presente cita mundialista, es un adversario que evoca recuerdos inmediatos en la memoria del hincha argentino tras aquel cruce en Rusia 2018. El conjunto europeo llega a este duelo tras haber caído por la mínima ante Japón y buscará capitalizar este escenario de alta exposición para reafirmar su solidez defensiva y su capacidad de incomodar a potencias mundiales.

Hora exacta del partido entre Argentina vs Islandia

El partido que se jugará en el Jordan-Hare Stadium está programado para arrancar en punto de las 19:00 horas del centro de México este 9 de junio.

Posibles alineaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Islandia: Valdimarsson; Thorhallsson, Gretarsson, S Thordarson, Magnusson, Tomasson; Ellertsson, G Thordarson, Baldursson, Hlynsson; Willumsson

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