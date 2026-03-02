La FIA fija postura por la crisis internacional y pone en duda próximas fechas de Fórmula 1

El calendario de la F1, en jaque por los conflictos en Medio Oriente. Con las primeras fechas del Campeonato Mundial de Resistencia en Catar y las carreras de Fórmula 1 programadas en Baréin y Arabia Saudí los días 12 y 19 de abril, la pregunta que todo mundo se hace es la siguiente: ¿están en riesgo esos Grandes Premios?

La escalada del conflicto entre Israel y Estados Unidos, por un lado, e Irán, por otro, ya tuvo consecuencias deportivas. La prueba de neumáticos de Pirelli en Baréin fue cancelada. El espacio aéreo en puntos clave como Emiratos Árabes Unidos y Qatar ha sufrido alteraciones, y varias aerolíneas han decidido evitar la región.

Misiles impactaron a unos 20 km del circuito de Bahréin y la F1 ya tuvo su primera consecuencia.



Pirelli canceló las pruebas de neumáticos por seguridad.



“La seguridad y el bienestar serán determinantes”

Ante la tensión creciente, la FIA decidió fijar postura pública. Su presidente, Mohammed Ben Sulayem, envió un mensaje claro sobre la prioridad del organismo rector.

“Como presidente de la FIA, mis pensamientos están con todos los afectados por los recientes acontecimientos en Oriente Medio”, expresó en un comunicado oficial. “Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas humanas y nos solidarizamos con las familias y comunidades afectadas”.

El dirigente también enfatizó que el automovilismo no puede quedar aislado del entorno global: “En este momento de incertidumbre, esperamos que se restablezca la paz, la seguridad y la estabilidad lo antes posible. El diálogo y la protección de los ciudadanos deben seguir siendo prioritarios”.

Pero el punto clave llegó después. “La seguridad y el bienestar serán factores determinantes en nuestras decisiones a la hora de evaluar los próximos eventos previstos allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA”, subrayó.

Una declaración que no confirma cancelaciones. Pero tampoco las descarta.

El calendario bajo evaluación

A menos de un mes de las primeras carreras en la región, el campeonato enfrenta un escenario complejo. No sólo por cuestiones de seguridad en pista, sino también por logística aérea y movilidad internacional.

La Fórmula 1 suele lidiar con incertidumbre meteorológica o técnica. Esta vez, el desafío es geopolítico, y no todo está en manos de la categoría. Al final de cuentas, todo dependerá de la estabilidad de la región.

