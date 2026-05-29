La figura de Sudáfrica que juega con Memo Ochoa y México puede sufrir en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mientras que Sudáfrica tiene un jugador al que comparan con Gilberto Mora, hay otro futbolista que promete ser de los más determinantes de los “Bafana Bafana” que comparte vestidor con Memo Ochoa. Este jugador que viene en ascenso en Europa quiere dar el salto dando un buen rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El futbol tiene historias curiosas y en el Estadio CDMX (que albergará 5 partidos) se dará una: el cruce entre Thapelo Maseko y Guillermo Ochoa. Actualmente ambos comparten equipo en el AEL Limassol de Chipre, pero dentro de unas semanas podrían encontrarse en lados opuestos durante la inauguración de la Copa del Mundo.

México y Sudáfrica volverán a verse las caras en un partido inaugural mundialista, tal como ocurrió en Sudáfrica 2010. Sin embargo, esta vez el foco en Chipre estará puesto en el cruce de los dos jugadores del AEL Limassol que se enfrentan. Por un lado está Maseko, que con apenas 22 años ha construido una carrera que llama la atención dentro y fuera de África.

La carrera de Thapelo Maseko, compañero de Memo Ochoa y rival de México

Formado en SuperSport United y posteriormente fichado por Mamelodi Sundowns, el atacante zurdo destacó por su velocidad, capacidad para desbordar y facilidad para jugar por cualquiera de las bandas. Su crecimiento le abrió las puertas de la Selección de Sudáfrica y también la posibilidad de probar suerte en Europa.

Justamente gracias a llegar a esta liga menor de Europa durante la temporada 2025-26, fue que se cruzó con el histórico portero mexicano. Es que Maseko arribó al AEL Limassol y ahora coincide con uno de los futbolistas más históricos del futbol mexicano: Memo Ochoa. Durante meses compartió viajes y partidos con el arquero que apunta a disputar su sexta Copa del Mundo.

El sueño de arruinar la fiesta mexicana

Ahora, el extremo sudafricano podría convertirse en una de las amenazas para el equipo de Javier Aguirre. Su velocidad por los costados representa una de las principales armas de los Bafana Bafana, que buscarán sorprender al anfitrión en el Estadio CDMX (ex Azteca). Mientras tanto, Ochoa busca cerrar su carrera mundialista peleando por ser titular.