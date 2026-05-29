Este es el Gilberto Mora de Sudáfrica: el futbolista que podría complicar a México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá mucho talento joven (hasta habrá un parche especial). Aquellos que se proyectan como las figuras jóvenes que competirán en la fiesta máxima. Gilberto Mora se ha consolidado como el referente juvenil de la Liga BBVA MX. Sin embargo, en Sudáfrica, su rival del primer partido, ya emergió un futbolista con características similares que preocupa.

Resulta que el que encendió las alarmas es Relebohile Mofokeng —a quien comparan con Sadio Mané— ya que es considerado el equivalente del juvenil de Xolos de Tijuana dentro de su confederación. A sus 21 años, el atacante del Orlando Pirates posee similares virtudes de desequilibrio y generación de juego que distinguen al mexicano.

|MEXSPORT

Relebohile Mofokeng y sus similitudes con Gilberto Mora

Para muchos este elemento del seleccionado sudafricano representa la principal amenaza para el cuadro tricolor en el debut de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio CDMX. Pues tiene varias coincidencias futbolísticas con el joven que se viene destacando en los últimos años en suelo mexicano.

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La promesa de los Bafana Bafana, término zulú que significa "los muchachos", genera expectativas en Sudáfrica. Relebohile Mofokeng se desempeña con naturalidad como extremo izquierdo y también como mediapunta. Dicha polivalencia en el último tercio del campo emula el rol protagónico que Mora (17) ejerce en el esquema azteca.

Relebohile Mofokeng, jugador de Sudáfrica

El ofensivo africano está catalogado por los especialistas como el futuro de todo el balompié en su continente. Su capacidad para romper líneas mediante la conducción y el pase entre líneas calca el impacto que tiene Gilberto Mora en el entorno local.

Palmarés y madurez de Relebohile Mofokeng, figura de Sudáfrica

A pesar de su corta edad (21), el atacante sudafricano registra un recorrido importante que podría complicar a los defensores mexicanos. El futbolista ya presume la conquista de seis títulos oficiales con su club en la liga local. Además, acumula 13 partidos disputados con el seleccionado de Sudáfrica.

Actualmente, el valor de la carta de Mofokeng está tasado en 2 millones de euros. La Selección Mexicana deberá estudiar a fondo las variantes de este jugador que comparte condiciones con Gil Mora, que tiene un valor de mercado de 10 millones de euros.

