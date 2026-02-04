Flamengo desafía al Real Madrid y busca el fichaje de Vinícius

Luego de la llegada de Lucas Paquetá al conjunto del Flamengo, el conjunto campeón de la Copa Libertadores quiere cumplir con otro de sus sueños que es el regreso de uno de sus hijos pródigos Vinícius Juniors el cual se vence su contrato con el Real Madrid el 30 de junio 2027.

Mazatlán vs Chivas EN VIVO y GRATIS: Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

José Boto, director de futbol de Flamengo señaló en una entrevista que, “Su contrato está a punto de terminar, me envió un bonito regalo, una camiseta autografiada. Solo se puede luchar por este tipo de jugadores cuando realmente quieren venir. Depende más de Vini que de nosotros. La puerta siempre está abierta para Vini…El contrato está a punto de terminar, no tendremos que pagar nada al Real Madrid”

¿Cuánto quiere ganar Vinícius en el Real Madrid?

El nombre de Vinícius Júnior vuelve a estar en el centro de la conversación futbolística. Aunque el astro brasileño y Real Madrid están dispuestos a seguir juntos, las negociaciones para una renovación han entrado en un terreno complicado. Vini, convertido en figura indiscutible del conjunto merengue, estaría pidiendo un salario cercano a los 30 millones de euros anuales, cifra que en su momento percibió Cristiano Ronaldo.

Real Madrid no estaría dispuesto a superar los 20 millones de euros, lo que abre un escenario de tensión entre ambas partes. Además la situación que vive Vinícius en España es bastante intensa, ya que los mismos aficionados del conjunto merengue le chiflan cuando es sustituido en los partidos y que decir de los seguidores de los demás equipos con los que ha tenido grandes problemas sobre el racismo, en cambio en Brasil es recibido como todo un ídolo.

¿Cuál es la relación entre Vinícius Júnior y Flamengo?

Vinícius Júnior mantiene un vínculo especial con Flamengo, el club que lo vio nacer futbolísticamente y donde comenzó a forjar su camino hacia la élite mundial. Formado en las divisiones juveniles del equipo carioca, debutó profesionalmente en 2017 con apenas 16 años, mostrando desde entonces un talento que rápidamente llamó la atención de Europa. Su explosión en el Brasileirao y la Copa Libertadores lo convirtió en una de las joyas más prometedoras del futbol sudamericano.

TE PUEDE INTERESAR:



El Real Madrid no tardó en ficharlo, pero para la afición de Flamengo, Vinícius sigue siendo “uno de los suyos”. El jugador ha expresado en varias ocasiones su cariño por el club y su agradecimiento por la formación recibida. Para la hinchada rojinegra, la puerta siempre estará abierta para el hijo pródigo que conquistó Europa.

